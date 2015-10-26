الشارع يرحب باستقاله محافظ الإسكندرية.. والأهالى: "خلى الترام كافية ينفعه"

رحب عدد كبير من مواطنى الإسكندرية باستقالة هانى المسيرى، عن منصب المحافظ، خاصة بعدما شهدته المحافظة من كارثة تراكم مياه الأمطار بالشوارع، والتى أدت إلى زيادة معاناة المواطن وانتشار حالة من الاستياء الشديد والمطالبة بإقالته.

وقال رمضان السيد، من منطقة المندرة، يعمل سائق ميكروباص، إنه سعيد باستقالة المحافظ بعد أن تسبب فى تعطل سيارته التى غرقت فى المياه المتراكمة أسفل الكوبرى، وقال: وقفت عاجزا لم أستطع أن أفعل شيئا وساعدنى بعض الشباب فى سحبها خارج المياه وفقدت مصدر رزقى".

فيما قالت أحلام مصطفى من منطقة سيدى بشر إنه أمر كان لا بد أن يحدث بعد ما شاهدته الإسكندرية من كارثة، وأشارت إلى عدم تمكنها من الذهاب إلى عملها اليوم بسبب تراكم مياه الأمطار، وقالت "خرجت من منزلى صباحا إلا أن تراكم المياه فى نفق محمد نجيب أدى إلى إغلاقه بالكامل، ولم أتمكن من استكمال الطريق بعد رفض سائق الميكروباص استكمال الرحلة، وعدت إلى منزلى ولم أتمكن من الوصول إلى عملى بوسط الإسكندرية، وكان لازم المحافظ يمشى، خلى الترام كافية ينفعه".

وقالت الحاجة حسنية محمد من منطقة المندرة "الحمد لله إنه مشى، بسبب تراكم المياه أسفل الكوبرى كنت أجلس أبكى وساعدنى بعض الشباب فى الصعود إلى مزلقان السكة الحديد، وعبور قضبان القطار وأنا سيدة كبيرة فى السن، وكنت بدعى عليه منك لله فى التعب اللى احنا فيه والحمد لله ربنا استجاب لدعايا".

وقال جميل رمضان من منطقة بوكلى، المحافظ لم يقدم جديدا بل ازداد الأمر سوءا بالإسكندرية، ونأمل فى المحافظ القادم أن يتجنب الأخطاء السابقة.

أخبار متعلقة..

موضوعات متعلقة..

>

محافظ الإسكندرية المستقيل: المهمة صعبة..وحان الوقت ليُكمل الآخرون المسيرة

>

رئيس الوزراء يكلف نائب هانى المسيرى بمتابعة أعمال المحافظة بصورة مؤقتة

>

رئيس الوزراء يقبل استقالة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية

>

بالفيديو..المتحدث باسم الوزراء: سنحاسب أى مسئول يثبت تقصيره حيال أزمة الإسكندرية

>

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مغلقا مع هانى المسيرى فى الإسكندرية

>

بالفيديو..النيابة الإدارية : لا نملك حق محاسبة محافظ الإسكندرية لأن منصبه سياسى

>

خالد أبو بكر يتقدم ببلاغ على الهواء ضد هانى المسيرى "بسبب الإهمال"

>

القوات البحرية والمنطقة الشمالية تشارك فى صرف مياه الأمطار بالأسكندرية

>

القوات البحرية والمنطقة الشمالية تشارك فى صرف مياه الأمطار بالأسكندرية

>

بالفيديو.. الأمطار الغزيرة تغرق نفق «كيلوبترا» بالأسكندرية..والمياه تحاصر المواطنين