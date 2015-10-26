أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مدينة سمنود: رفع مياه الأمطار من أمام المدارس والمصالح الحكومية

Google+ Print
رئيس مدينة سمنود: رفع مياه الأمطار من أمام المدارس والمصالح الحكومية رئيس مدينة سمنود: رفع مياه الأمطار من أمام المدارس والمصالح الحكومية
أكد المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود أن تم رفع مياه الأمطار المتراكمة أمام المدارس والمصالح الحكومية والميادين العامة والأنفاق بدائرة سمنود، بعد سقوط أمطار غزيرة على المحافظة أدت إلى غرق الشوارع وارتفاع منسوب المياه لأكثر من 50سم مما تسبب في إعاقة حركة مرور السيارات وحركة سير المواطنين.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه قرر تشكيل غرفة عمليات عاجلة لمواجهة انتشار المياه وتم الدفع بسيارات شفط المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمنود لسرعة رفع كميات المياه المتراكمة أمام المدارس والأنفاق، مؤكدا أنه سيارات الشفط مازالت مستمرة في رفع المياه من الشوارع لتسهيل حركة المرور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365