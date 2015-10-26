رئيس مدينة سمنود: رفع مياه الأمطار من أمام المدارس والمصالح الحكومية

أكد المحاسب رمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود أن تم رفع مياه الأمطار المتراكمة أمام المدارس والمصالح الحكومية والميادين العامة والأنفاق بدائرة سمنود، بعد سقوط أمطار غزيرة على المحافظة أدت إلى غرق الشوارع وارتفاع منسوب المياه لأكثر من 50سم مما تسبب في إعاقة حركة مرور السيارات وحركة سير المواطنين.

وأضاف فى تصريحات صحفية أنه قرر تشكيل غرفة عمليات عاجلة لمواجهة انتشار المياه وتم الدفع بسيارات شفط المياه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمنود لسرعة رفع كميات المياه المتراكمة أمام المدارس والأنفاق، مؤكدا أنه سيارات الشفط مازالت مستمرة في رفع المياه من الشوارع لتسهيل حركة المرور.