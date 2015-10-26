مدينة المحلة تحرر محضرا ضد أصحاب المحلات لإلقائهم مياه الأمطار أمام المجلس

حرر أمن مجلس مدينة المحلة المحضر رقم 5443إداري قسم أول المحلة محضرا ضد أصحاب المحلات لقيامهم بتحريض العمال لديهم على انتشال مياه الأمطار "بالجرادل"من أمام محلاتهم وإلقائها أمام مجلس المدينة ومحاولتهم التعدي على مسعد داود رئيس حي أول المحلة، بالرغم من إحضار 3سيارات شفط مياه لرفع المياه من أمام محلاتهم وقيامهم بتحريض العمال لديهم لنقل المياه بالجرادل وإلقائها على موظفي مجلس المدينة وأمام بوابة المجلس.

وقرر اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة تحرير محاضر بيئة وتعدي على الموظفين بالمجلس ضد أصحاب المحلات بعد محاولتهم التعدي على رئيس حي أول المحلة، وتم استدعاء النجدة التي تأخرت في الوصول إلى مجلس مدينة المحلة، وكادت أن تحدث أزمة بين رئيس الحي وأصحاب المحلات إلا أن رئيس المدينة تدخل وقرر تحرير محضر ضد أصحاب المحلات بقسم شرطة أول المحلة أمام العميد طارق عطوية مأمور القسم وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير امن الغربية بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة.