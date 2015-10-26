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بالفيديو - هاتريك سواريز يرفع برشلونة لصدارة ريال مدريد

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بالفيديو - هاتريك سواريز يرفع برشلونة لصدارة ريال مدريد بالفيديو - هاتريك سواريز يرفع برشلونة لصدارة ريال مدريد

(إفي): تجاوز برشلونة عقبة ضيفه إيبار بصعوبة بثلاثة أهداف لهدف ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ليتقاسم صدارة المسابقة مع غريمه التقليدي ريال مدريد ولكل منهما 21 نقطة.

سجل ثلاثية برشلونة لاعبه الأوروجوائي لويس سواريز، ساهم فيها زميله البرازيلي نيمار بصناعة هدفين، ليحول حامل اللقب تأخره بهدف إلى فوز، حيث كان لاعب إيبار، بورخا باستون قد تقدم للضيوف بهدف مبكر (ق9).

وبهذا احتفل سواريز بأفضل شكل بمرور عام على أول مباراة رسمية له بقميص البرسا، حيث ارتقى لوصافة هدافي الليجا برصيد 7 أهداف ليتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، ومانويل نوليتو مهاجم سيلتا فيجو، وجميعهم يبتعد بهدف عن نيمار متصدر القائمة.

وعانى برشلونة دفاعيا أمام خصم لم يغلق خطوطه الخلفية واندفع للهجوم على ملعب كامب نو، وهو ما أسفر عن هدف أول لإيبار من انفرادة للاعب سرجيو جاياردو بالحارس التشيلي كلاوديو برافو الذي تقدم للتصدى لتسديدته لكن الكرة عادت لباستون الذي سددها بشكل قوي خارج المنطقة بيمناه ارضية لتسكن الشباك الكتالونية.

لكن سواريز أدرك التعادل سريعا (ق21) من عرضية من الجانب الأيمن لساندرو لينقض عليها ويحولها إلى داخل الشباك.

وكاد إيبار يسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الاول بست دقائق، مستغلا المشكلات الدفاعية التي لاتزال تتواصل في برشلونة، بعدما تألق المدافع بارترا في التصدي لتسديدة باستون رغم فقده للكرة في بداية الهجمة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم من جديد عبر الأوروجوائي بفضل توغل لنيمار داخل المنطقة، قبل أن يمهدها لسواريز داخل المنطقة ليسدد الكرة بيمناه قوية في شباك الضيوف (ق49).

وأجرى المدرب لويس إنريكي تغييرا بعد ربع ساعة من عمر الشوط الثاني بخروج ساندرو ونزول منير الحدادي كبديل له.

واشتعلت الأجواء بعد طرد خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة (ق83) وفشل صاحب الضيافة قبلها في تسجيل هدف ثالث يحسم اللقاء.

لكن الفريق الكتالوني لم يفقد بريقه في الهجوم وأضاف هدفا ثالثا بالتخصص داخل المنطقة لسواريز (ق85) من تمريرة ذكية لنيمار من الخلف.

وكاد برشلونة يسجل هدفا رابعا من أكثر من هجمة خطرة لنيمار، هداف الليجا، الذي نال انذارا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويتوقف رصيد إيبار بهذه الخسارة الثانية له هذا الموسم في الليجا عند 13 نقطة ليبقى في المركز السابع.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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