تقرير في الجول – الحكم الذي طرد صلاح.. ' هل يحب الظهور في دور البطولة؟ '

كان الطرد الأول في مسيرة النجم المصري محمد صلاح جناح روما من نصيب الحكم الإيطالي داينلي أورساتو.

"الحكم ارتكب خطأ جسيما ويحب أن يظهر دائما في دور البطل" هكذا قال فرانشيسكو كوكو عبر قناة beIN Sports تعليقا على طرده لصلاح الذي أشار بشكل لم يعجب أورساتو.

إذن.. هل يحب أورساتو دائما الظهور في دور البطل؟ FilGoal.com يستعرض أبرز ذكرياته

- يكرهه مورينيو

إذا تعلق الأمر بالتحكيم.. فلابد أن يكون لجوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي حاليا ذكرى معه.

وأورساتو تحديدا أدار أكثر من لقاء كان مورينيو يجلس على مقاعد البدلاء.. سواء كان مدربا لإنتر في الدوري الإيطالي أو تشيلسي في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

إذ أدار لقاء ماريبور وتشيلسي الذي انتهى 1-1 وقال عنه مورينيو عقب المباراة: "الحكم ألغى لنا هدفا صحيحا.. كان من المفترض أن تكون النتيجة 2-1 لنا لكنه أراد غير ذلك".

وطرد مورينيو في 2009 عندما كان مدربا لإنتر ميلان وتم عقابه بالإيقاف مباراة وتغريمه 15 ألف يورو بعد اعتراضه على احتساب خطأ لكالياري ضد فريقه.

ووصف الاتحاد الإيطالي العقوبة ضد مورينيو بأنه ارتكب إهانات قاسية ضد الحكم. وكان أورساتو أيضا وراء طرد مورينيو في مرة سابقة في الدوري الإيطالي.

كما أن أورساتو أدار لقاء بازل ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج الذي شهد تسجيل صلاح لهدف بازل الأول وفاز 2-1 على فريق مورينيو.

تشاؤم روما

إذا أدار أورساتو مباراة لروما فإن نسبة الخسائر تكون كبيرة. إن حقق الفريق الفوز غالبا سيُطرد منه لاعب.

ففي أخر أربع مباريات أدارها أورساتو لروما لم يحقق الفوز فيها.. خسر من إنتر 2-1. وقبلها تعادل مع يوفنتوس 1-1 وطُرد منه لاعبه توروسيدس.

وقبلهما تعادل روما مع لاتسيو مرتين تحت إدارة أورساتو الأولى سلبيا والثانية 2-2.

وكان أخر فوز لروما معه يصادف أنه أمام فيورنتينا لكن في الأوليمبيكو في ديسمبر 2013 وفاز الفريق 2-1.. لكنه أيضا طرد ميرالم بيانيتش من الجيلاروسي.