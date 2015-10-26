بالفيديو - أتليتكو يصطاد ' خفافيش ' فالنسيا ويلاحق قطبي إسبانيا

(إفي): حقق أتليتكو مدريد فوزا ثمينا مساء الأحد على ضيفه القوي فالنسيا بهدفين لواحد، ليستفيد من خسارة سيلتا فيجو وتعادل فياريال بنفس الجولة التاسعة ويصعد للمركز الثالث بجدول دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، متربصا بقطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة اللذين يسبقانه في الترتيب بنقطتين.

والفوز هو السادس هذا الموسم لـ"الروخيبلانكوس" مقابل هزيمتين وتعادل، وجاء باستحقاق على ملعب فيثنتي كالديرون، حيث تقدم الأتليتي في الشوط الأول بهدفين للكولومبي جاكسون مارتينيز والبلجيكي يانيك كاراسكو، قبل أن يقلص "الخفافيش" الفارق في الشوط الثاني بهدف من ركلة جزاء لباكو ألكاسير.

وأصبح رصيد أتليتكو بعد الفوز 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن سيلتا الرابع ونقطتين عن فياريال الخامس.

تقدم أصحاب الأرض بهدف لجاكسون مارتينيز بعد مرور نحو نصف ساعة مستغلا هفوة دفاعية من قبل اثنين من لاعبي فالنسيا فشلا في تشتيت الكرة لتصل إليه على طبق من ذهب لينفرد بحارس الضيوف ويسجل بيمناه بكل طمأنينة في الشباك.

وأضاف كاراسكو الهدف الثاني من مجهود فردي بعد مراوغة لأكثر من لاعب قبل أن ينبري لتسديد كرة قوية (ق40) هزت شباك المنافس.

وانقلبت الأوضاع في الشوط الثاني بعد ضغط فالنسيا بهدف العودة في المباراة، وبالفعل احتسب الحكم ركلة جزاء بعد عرقلة الأوروجوائي دييجو جودين للألماني شكوردان مصطفي داخل المنطقة، نجح ألكاسير في تسجيلها (ق72) لتشتعل الأجواء بعدها.

وعانى أتليتكو في الدقائق الأخيرة للحفاظ على تقدمه، ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء وفوز ثمين على منافس قوي ومباشر للمراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وتجمد رصيد فالنسيا بعد هذه الخسارة، الثالثة له في المسابقة، عند 12 نقطة، ليحتل المركز التاسع.