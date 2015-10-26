بالفيديو - سبورتنج يهين بنفيكا بثلاثية في دربي العاصمة البرتغالية

(إفي): حسم فريق سبورتنج لشبونة دربي العاصمة البرتغالية لصالحه بعدما أهان كبرياء غريمه التقليدي بنفيكا (0-3) في عقر داره "ملعب النور" يوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثامنة للدوري البرتغالي لكرة القدم.

وبهذا يتذوق سبورتنج طعم الانتصار للمرة الأولى على بنفيكا في ملعبه منذ موسم 2006 ، والثاني للأسود تحت القيادة الفنية للمخضرم جورجي جيسوس، المدرب السابق لبنفيكا، أمام "نسور" العاصمة بعد مباراة كأس السوبر البرتغالي قبل بداية الموسم التي انتهت بفوز سبورتنج بهدف مقابل لاشيء أحرزه الدولي الكولومبي تيوفيلو جوتييريز، ليشهد أول ألقاب المدرب المخضرم مع الفريق.

والتهمت أسود سبورتنج نسور بنفيكا بعدما أمطروا شباكهم بثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول قضت على آمال أصحاب الأرض في العودة في نتيجة المباراة.

وتقدم الضيوف في النتيجة سريعا عبر الكولومبي تيوفيلو جوتييريز في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف الدولي الجزائري إسلام سليماني، وصيف هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، الهدف الثاني في الدقيقة 22 قبل أن يقتل الكوستاريكي برايان رويز المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 36.

وبهذا الفوز يرتقي سبورتنج لصدارة الترتيب مؤقتا برصيد 20 نقطة بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 12 نقطة في المركز الثامن ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام أونياو.

وعاد فيتوريا شيتوبال بانتصار كبير من ملعب موريرينسي بثنائية نظيفة.

وتقدم أندريه كلارو في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين قبل أن يضيف فابيو باتشيكو الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذا يرتفع رصيد فيتوريا إلى النقطة الـ13 في المركز السادس بينما فشل موريرينسي في تحقيق أي انتصار ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وخيم التعادل الإيجابي على المواجهة التي جمعت بين أروكا وضيفه تونديلا (1-1).

تقدم روماريو بالدي لتونديلا في النتيجة في الدقيقة 48 قبل أن يتعادل إيفو رودريجو لأروكا في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وبهذا يرتفع رصيد أروكا لـ11 نقطة في المركز التاسع بينما ارتفع رصيد تونديلا للنقطة الخامسة في المركز السادس عشر.