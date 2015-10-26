بالفيديو - باريس سان جيرمان يضرب سانت إتيان برباعية ويبتعد بصدارة الدوري

(إفي): ابتعد فريق باريس سان جيرمان بصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعدما أكرم ضيافة سانت إتيان (4-1) اليوم الأحد في ختام مباريات الجولة الحادية عشر.

وأقيمت المباراة على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس.

وتقدم الباريسيون في النتيجة عبر الظهير الفرنسي لايفن كورزاوا في الدقيقة 23 من بداية اللقاء مفتتحا باكورة أهدافه مع فريقه الجديد.

وفي الشوط الثاني، أضاف الدولي الأوروجوائي إدينسون كافاني هدف التعزيز في الدقيقة 48 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة قادها زلاتان إبراهيموفيتش الذي انطلق من وسط الملعب ثم مرر الكرة من ناحية اليمين داخل منطقة الجزاء قابلها كافاني بيسراه داخل الشباك.

ثم جاء الدور على السلطان إبرا ليضع بصمته في اللقاء في الدقيقة 67 بعد جملة فنية جميلة بدأها تياجو موتا للأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي لعب تمريرة سحرية لكافاني انفرد على إثرها بالحارس لكنه يلعبها بإنكار ذات لإبرا ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وناب لاعب وسط الفريق الباريسي ماركو فيراتي عن الضيوف بإحراز هدف الشرف لهم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 74 بعد كرة مرتدة من ماركينيوس اصطدمت بقدم فيراتي داخل منطقة الجزاء وتسكن شباك الحارس الألماني كيفن تراب.

وشارك البديل لوكاس مورا في مهرجان الأهداف بعدما اختتم رباعية الفريق الباريسي في الدقيقة 87 برأسية قوية بعد تمريرة فيراتي داخل منطقة جزاء الضيوف حاول معها الحارس ولكنها عانقت الشباك.

وبهذا يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع أقرب منافسيه، آنجيه، إلى سبع نقاط كاملة، بينما تجمد رصيد سانت إتيان عند 19 نقطة في المركز الخامس.