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جارسيا: صلاح أهان الحكم؟ إنه لا يتحدث الإيطالية

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جارسيا: صلاح أهان الحكم؟ إنه لا يتحدث الإيطالية جارسيا: صلاح أهان الحكم؟ إنه لا يتحدث الإيطالية

تعجب رودي جارسيا المدير الفني لروما من تبرير الحكم لطرد محمد صلاح جناح روما في مباراة الفريق ضد فيورنتينا يوم الأحد.

وحل روما ضيفا على فيورنتينا الفريق السابق لمحمد صلاح بمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وسجل المصري هدفا مبكرا وأسكت الجماهير.

فقد بدأ صلاح اللقاء بشكل أساسي في ظل التهديدات باستقبال عدائي من جماهير فريقه السابق فيورنتينا، وبالفعل كانت الجماهير تهاجمه بصافرات الاستهجان مع كل لمسة حتى تم طرده في الدقيقة 88.

وقال جارسيا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قرار طرد صلاح كان قاسيا جدا".

صلاح حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 88، ثم أشاح بيديه للحكم ليرفع الأخير إنذارا ثانيا للنجم المصري وبالتالي البطاقة الحمراء.

وأضاف "لقد أخبرني الحكم عقب طرد صلاح أن اللاعب أهانه، ولكن كيف يحدث هذا وصلاح لا يتحدث الإيطالية".

وحول قرار إشراك لاعب تشيلسي السابق في المباراة رغم التهديدات باستقبال عدائي من جماهير فيورنتينا أوضح جارسيا أن صلاح ص

وأتم المدرب الفرنسي "لقد تحدثت معه قبل اللقاء وأردت أن أعرف استعداده لهذا الاستقبال، لكنه كان هادئا جدا".

"واختتم "النقطة السوداء الوحيدة لصلاح في اللقاء هي حصوله على بطاقة حمراء".

شاهد لقطة طرد صلاح من هنا

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