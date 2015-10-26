ضبط 9 آلاف قرص من عقار "التامول" المخدر بحوزة موظف بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض علي موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي وبحوزته 9 آلاف قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة المنيا من ضبط "حسن ع ح" 39 سنة موظف ببنك التنمية والائتمان الزراعي من احدي قري مركز المنيا اثناء قيادته دراجة بخارية رقم 12867 المنيا وبحوزته 9 آلاف قرص لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالي وهاتف محمول كما تم ضبط 2 هاتف محمول خاصة بالمتهم الهارب ويدعي امير م ع 34 سنه سباك وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9767 لسنة 2015 اداري مركز المنيا.