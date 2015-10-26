إنذار موظف حجز طالباً في مخزن للكتب

أنذرت مدرسة خاصة في الشارقة أحد العاملين في الهيئة الإدارية لديها لجأ إلى حجز طالب في الصف الرابع بمخزن الكتب التابع للمدرسة، فيما فتحت منطقة الشارقة التعليمية تحقيقاً في الواقعة بتوجيه من وزارة التربية والتعليم.

وكانت ولية أمر الطالب «عشر سنوات» قد حركت شكوى بحق أمين المخزن في المدرسة تتهمه بحجز حرية ابنها داخل مخزن كبير للكتب لمدة تزيد على 10 دقائق، رافضاً أمام توسله ودموعه فتح الباب إلا بعد فترة من الوقت، مشيرة في شكواها إلى أن ابنها توجه مع عدد من الطلبة لمخزن الكتب لشراء بعض المستلزمات حيث يوفر المخزن الدفاتر والأقلام وبعض القرطاسية علاوة على المناهج الدراسية، وأن الموظف أخرج جميع الطلاب باستثناء ابنها حيث قام بحجزه على غير إرادته، موضحة أن المخزن في مكان بعيد عن الإدارة والفصول ولا يمكن رؤية ما يحدث في الداخل.

تربوي فاضل

مدير مدرسة الخاصة «أ. ش» قال إن الموظف شخص قدير يعمل لديهم منذ أكثر من 30 عاماً، وهو تربوي فاضل يتعامل مع جميع الطلبة بحس أبوي، لافتاً إلى أن الواقعة تتلخص في أن الطالب وزملاءه دخلوا المخزن وبعد أن انتهوا من أخذ ما يريدون طلب منهم الموظف الخروج، وجميعهم استجابوا إلا الطالب المذكور في الشكوى، فقال له سأغلق باب المخزن حيث انتهى وقت استقبال الطلبة، لكنه أصر على رفضه فأغلق الباب لمدة ثلاث دقائق فقط، ومن ثم سمح للطالب بالخروج، مؤكداً أن الهدف لم يكن إخافة أو إرهاب الطالب، إنما كان لدفعه لاحترام الوقت والنظام.

وقال مدير المدرسة إنه رغم علمهم بحسن نية الموظف إلا أن المبدأ مرفوض وهو إغلاق الباب على الطالب وعليه تم توجيه إنذاراً له.

المنطقة التعليمية

منطقة الشارقة التعليمية استمعت من خلال اللجنة إلى أقوال الطالب والموظف حيث أقر الطالب برفضه الخروج وإغلاق الباب عليه دون أن يكون لديه قدرة لتحديد المدة الزمنية التي وردت في الشكوى.

وأوصى تقرير المنطقة بعدم إبقاء المخزن حيث إنه بعيد عن الإدارة وهو مكان مناسب لأي حالة تحرش، وطالب باستبدال الجدران بزجاج كي يكون مكشوفاً من الداخل وأن يكون البائعون فيه من النساء فوق سن الأربعين.

توثيق

دعت منطقة الشارقة التعليمية إدارات المدارس الحكومية والخاصة إلى توثيق بيانات العاملين لديها لتكون مرجعاً أساسياً لهم، مطالبة بإدخال بياناتهم في برنامج «أس. آي. أس» قبل نهاية العام الجاري، مع استثناء العاملين الذين تركوا المدرسة في نهاية العام الماضي.