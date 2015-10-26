كاتي بيري تتوّج عيدها الـ31 بسيلفي مع هيلاري كلينتون

تحتفل النجمة العالمية والأعلى أجراً، كاتي بيري، اليوم 25 أكتوبر، بعيدها الـ 31 عاماً، حيث ظهرت بإطلالة جديدة، عبر تسريحة جديدة بلون شعر أحمر، إضافة الى فستان فضّي مفتوح عن الجنب، كما تظهر في الصورة.

كاتي التي تصدّرت أخيراً غلاف مجلة Forbes العالمية في عددها الأخير، حصلت على العديد من جوائز الأوسكار وصُنّفت من بين أهم نجمات العالم، ليس شهرة فقط، بل جرأة.

في إطار آخر، استعانت المرشحة الرئاسة الأمريكية ، هيلاري كلينتون، في مؤتمرها الإنتخابي أمس، في مدينة دى موين بولاية أيوا، بالمغنية كاتي بيري.

ظهور كاتي برفقة هيلاري خلال المؤتمر الإنتخابي، مرتدية ألوان العلم الأمريكي، أشعل حماس الحضور وردّدوا الهتافات المؤيدة للمرشحة للرئاسة الأمريكية المحتملة.

ونشرت هيلاري على حسابها الشخصي عبر تويتر، صورًا من المؤتمر الذي كان أشبه بالحفل الفني، كما نشرت صورًا سيلفي برفقة بيري.

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