حاكم الشارقة: أولوية التعيين في الوظائف للمحتاجين

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكمً الشارقة ان الاولوية في تأمين الوظائف للمواطنين في الإمارة تعطى لاصحاب الحاجة ،مشيرا الى انهم يبذلون قصارى جهدهم في إيجاد فرص وظيفية قريبة من مواقع سكن أصحابها لتجنيبهم مشقة المسافات والازدحام جاء ذلك في رد سموه في برنامج البث المباشر.

وقال ان " مبرة" تساعد اصحاب الحالات الحرجة في إيجاد وظائف لهم وتم عبر دراسة اوضاعهم تحويل 41 حالة للموارد البشرية ،مطالبا الباحثين عن العمل بالصبر .،كما تطرق عن مشروع المركز التجاري على مدخل مدينة الذيد ,مسلطا الضوء على بعض المشاريع كمشروع الصرف الصحي في الذيد وسوق المنتجات والقرية التراثية .

وطالب سموه بالحفاظ على الأماكن التي يقطنها المواطنون وعدم اسكان جنسيات اخرى في تلك المجمعات والمحافظة على العادات والتقتايد وغرسها في نفوس الأبناء،مؤكدا أهمية ان يحسّن الآباء والامهات تربية ابنائهم على الإيمان .مطالبا سموه الأهالي بتقدير الدور الذي تقوم به المدارس واتخاذ مواقف إيجابية وعدم الشكوى وتحميل مسؤولية كل شيء لوزارة التربية ،وشدد سموه على ان التعامل هو أساس النجاح وان اي مشكلة لا تحل بالتضخيم او الإشاعات بل بالعمل الجاد والإيجابي .

وقال ان وزارة التربية تقوم بدور كبير وهي جزء من الحكومة وينبغي تقدير دورها وأخذه بعين الاعتبار ،متطرقا الى الضغوط الكبيرة التي يرزح تحتها المعلم ما افرز في بعض الأحيان بعض وقائع ضرب مستشهدا سموه بنفسه عندما كان معلما وتعرض لاستفزاز من احد الطلاب ما جعله يلقي عليه ممحاة اللوح، وأضاف كلنا نرتكب اخطاء لكن يجب ان لا ننسى قدر ومكانة المعلم .

وعبر صاحب السمو حاكم الشارقة عن إيمانه بالجيل القادم وانه سيكون على قدر المسؤلية والتربية قائلا سلتي جيل افضل ان شاء الله ،مطالبا المل بأخذ دورهم من اجل تقديم حيل مقتدر للمستقبل.

وشدد على أهمية استقرار الاسرة واعتبرها اولوية مؤكدا انه على اطلاع ومتابعة لكل شيء في الشارقة ،مشيرا الى انه يتابع كل ما يتم تقديمه له او عبر مبرة ولا يرفض اي طلب يصله ويحاول ألَّبت فيها بسرعة.

وزار سموه صباح امس محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الصجعة الصناعية في إمارة الشارقة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص سموه على تفقد المشاريع الخدمية والبنى التحتية التي تخدم المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة والوقوف على آخر التطورات والمستجدات في المشروع، الذي من شأنه الإسهام في تطوير البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي بما يتواكب مع النهضة العمرانية والحضارية والتطور السريع الذي تشهده الشارقة في مختلف الميادين. والتقى سموه المسؤولين والمشرفين على المحطة، واستمع إلى شرح واف عن آخر المستجدات ومراحل الإنجاز في المشروع.

وتعد محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة الصجعة خيارا استراتيجيا يخدم قطاع البنية التحتية ويخفف الضغط على المحطة الرئيسية، بطاقة استيعابية تبلغ 30 ألف متر مكعب، تستقبل في اليوم 1500 صهريج في مرحلتها التجريبية، وستعمل المحطة بكامل طاقتها التشغيلية خلال منتصف ديسمبر المقبل، يأتي المشروع ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية في مدينة الشارقة تشمل تطوير محطة المعالجة الرئيسية في الصناعية الخامسة. وصممت المحطة لتعالج مياه الصرف الصحي بهدف خلق بيئة صحية خالية من الأوبئة والأمراض وسيعاد استخدام المياه المعالجة الصالحة في ري النباتات والمسطحات الخضراء في مدينة الشارقة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمحطة 227 مليون درهم، وأقيمت المحطة على مساحة تبلغ 750 ألف متر مربع.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء بالبدء بأعمال التوسعة بالمحطة وتدشين المرحلة الثانية للمشروع، ورفع الطاقة الاستيعابية للمشروع من 30 ألف متر مكعب إلى 50 ألف متر مكعب يومياً.

حضر اللقاء المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ورياض بن عيلان مدير عام بلدية الشارقة، والمهندسة هند محمد الهاشمي مدير إدارة الخدمات العامة بدائرة الأشغال.