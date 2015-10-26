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بالفيديو..قوات أمريكية و كردية تحرر 70 رهينة من قبضة داعش بالعراق

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بالفيديو..قوات أمريكية و كردية تحرر 70 رهينة من قبضة داعش بالعراق بالفيديو..قوات أمريكية و كردية تحرر 70 رهينة من قبضة داعش بالعراق
بث شريط ، الأحد، يظهر لقطات للعملية العسكرية المشتركة بين قوات أمريكية وأخرى عراقية كردية والتي تم خلالها فجر يوم الخميس الماضى، تحرير حوالى 70 رهينة من ضمنهم أكثر من عشرين عنصرا من قوات الأمن العراقية من قبضة تنظيم داعش فى منطقة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمال العراق.

وذكرت وكالة "يورونيوز" أن عملية انقاذ الرهائن العراقيين جاءت بناء على طلب من حكومة إقليم كردستان العراقى وشاركت بها قوات خاصة أمريكية بدعم من قوات البشمركة الكردية، وقتل خلالها جندى أمريكى.

الجندى الذي لقي حتفه يعتبر أول خسارة بشرية للولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأت حملتها ضد التنظيم الإرهابى فى العام 2014.

وحسب ما أكده جميع الرهائن بعد تحريريهم، كان من المقرر في صبيحة يوم الخميس إعدام غالبيتهم من قبل تنظيم داعش لولا العملية العسكرية المشتركة التي أنقدتهم من موت محقق.

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مصر 365

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