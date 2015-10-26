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الأهلي: عمرو جمال؟ مثل أي لاعب في الفريق وانظروا لعبد الظاهر

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الأهلي: عمرو جمال؟ مثل أي لاعب في الفريق وانظروا لعبد الظاهر الأهلي: عمرو جمال؟ مثل أي لاعب في الفريق وانظروا لعبد الظاهر

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وجود أي خلافات مع عمرو جمال مهاجم الفريق، أدت إلى استبعاده من قائمة مباراة غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وشارك جمال كبديل في الثواني الأخيرة من الفوز على طلائع الجيش 1-0 في الجولة الأولى، قبل أن يخرج من قائمة مباراة الجولة الثانية التي فاز بها الأهلي 2-0 على المحلة.

وقال عبد الحفيظ لقناة "النيل سبورت" عقب المباراة: "لا توجد أي مشاكل تخص عمرو جمال، فهو عنصر هام داخل فريق الأهلي".

وتابع "عمرو جمال مثل أي لاعب في قائمتنا التي تضم 25 لاعبا و5 آخرين تحت السن، ومشاركته أو غيابه أمر فني بحت".

وأردف "انظروا لأحمد عبد الظاهر الذي كان خارج مباراة الجيش، ولكنه شارك اليوم أمام المحلة".

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