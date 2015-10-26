عبد الحفيظ: بصمات بيسيرو مع الأهلي ستظهر بعد فترة التوقف

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة جوزيه بيسيرو سيحقق استفادة كبيرة من فترة توقف الدوري عقب نهاية الجولة الرابعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد في تصفيات كأس العالم 2018 يومي 14 و17 نوفمبر المقبل.

ويلعب الأهلي قبل فترة التوقف مباراتي الجولة الثالثة أمام بتروجيت يوم السبت المقبل 31 أكتوبر ثم مصر للمقاصة يوم 5 نوفمبر في الجولة الرابعة.

وأوضح عبد الحفيظ لقناة "النيل سبورت": "نخوض مباراة كل 4 أيام، ولدينا مدير فني جديد، لم يمر على تعيينه أسبوع، لذا فإن الأولوية لتجميع النقاط".

وأضاف: "بصمات جوزيه بيسيرو لن تظهرفي الوقت الحالي، وأعتقد أن فترة التوقف القادمة ستكون مفيدة للغاية للتعرف على قدرات اللاعبين".

وواصل: "حققنا فوزين متتاليين، واللقاء القادمة سيستفيد الفريق من فترة راحة أطول 6 أيام، وخوض اللقاء على ملعب كبير مثل السويس".

وأشار إلى أن الجهاز الفني يحتاج كل اللاعبين لأن الفريق سيخوض 36 مباراة في الدوري، ومن الوارد غياب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف أو هبوط المستوى الفني.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري بالفوز على طلائع الجيش 1-0 ثم غزل المحلة 2-0.