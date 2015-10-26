مبروك: محمود طاهر اعتذر عن إقالتي بطريقة مهينة

اعتبر فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي أن إقالته بعد الخروج من كأس الكونفدرالية إهانة كبيرة لعطائه داخل القلعة الحمراء.

وقال مبروك: "علمت بنبأ رحيلي من وسائل الإعلام، ولم أتوقع الخروج بهذه الطريقة".

وأضاف عبر قناة (إم بي سي مصر): "ما حدث معي إهانة كبيرة، لأنني ضحيت كثيرًا، وكنت تحت أمر النادي في أي وقت".

وواصل: "عقدت جلسة محمود طاهر، واعتذر لي، قائلاً أنا أسف، ووعدني برد اعتباري عبر بيان من مجلس إدارة النادي".

واستدرك فتحي مبروك: "ولكن للأسف هذا لم يحدث"، وتابع: "خسارة بطولتين لا تعني رحيلي بهذا الشكل".

وأتم: "الألتراس وأعضاء النادي ساندوني بقوة، وكانوا أكبر الداعمين لي، ولم أتعرض للوم بعد الإقالة، لأن الكل متأكد أنني مظلوم".