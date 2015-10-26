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مقتل وجرح 7 من الحوثيين وقوات صالح فى هجوم للمقاومة فى تعز باليمن

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مقتل وجرح 7 من الحوثيين وقوات صالح فى هجوم للمقاومة فى تعز باليمن مقتل وجرح 7 من الحوثيين وقوات صالح فى هجوم للمقاومة فى تعز باليمن

>قالت مصادر من المقاومة الشعبية اليمنية مساء اليوم الأحد إن ثلاثة مسلحين من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح قتلوا وجرح أربعة آخرين فى هجوم للمقاومة بمحافظة تعز 256 كم جنوب العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن رجال المقاومة شنوا هجوما مسلحا استهدف نقطة تفتيش للحوثيين وقوات صالح بمنطقة السويداء التابعة لمديرية ماوية شرق المدينة.

ولفتت إلى أن طيران التحالف العربى استهدف هو الآخر مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح بعدة غارات جوية فى منطقة الحرية شرق المدينة، و عمارتى الصبرى وعبدالعزيز الحرير والتى استخدمها الحوثيون لتجمعهم و لخزن أسلحتهم.

كما استهدف القصف تبتى الكسار و جعشة شرق المدينة.

وبحسب المصادر، فإن انفجارات عنيفة هزت المدينة وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة من المواقع المستهدفة، فى حين ما يزال طيران التحالف يحلق فى أجواء المدينة بشكل كثيف.

ولفتت المصادر إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم تتضح حصيلتهم بعد، إلى جانب تدمير مخزن أسلحة ودبابتين للحوثيين وقوات صالح.

وعلى الرغم من استمرار قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى محافظة تعز التى تشهد مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة منذ نحو سبعة أشهر، إلا أن الحوثيين ما زالوا مسيطرين على عدد من المواقع بداخلها.
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مصر 365