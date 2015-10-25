أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

باسم ياخور مغن لأول مرة

Google+ Print
باسم ياخور مغن لأول مرة باسم ياخور مغن لأول مرة

الإثنين 26-10-2015 14:31

بعد أن خاض تجربة الإخراج الدرامي في مسلسل «هومي هون» عام (2004) والإخراج المسرحي في عرض «الرجل المتفجر» عام (2000)، وتجربة تقديم البرامج التلفزيونية التي برع بها كبرنامج «مساكم باسم» على الفضائية السورية، والمواسم الستة من برنامج «أمير الشعراء» الذي حقق أيضاً فيه نجاحاً منقطع النظير، يخوض الآن تجربة الغناء لأول مرة عبر برنامج «ديو المشاهير» الذي ينطلق مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على قناة «mtv» اللبنانية بمشاركة العديد من النجوم العرب.
وفي منحى آخر لا يزال ياخور على رأس قائمة المرشحين لبطولة مسلسل «خاتون» تأليف طلال مارديني وإخراج تامر إسحاق، بالإضافة إلى خماسية جديدة من مسلسل «أهل الغرام 3» للمخرج الليث حجو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي