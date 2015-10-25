باسم ياخور مغن لأول مرة

بعد أن خاض تجربة الإخراج الدرامي في مسلسل «هومي هون» عام (2004) والإخراج المسرحي في عرض «الرجل المتفجر» عام (2000)، وتجربة تقديم البرامج التلفزيونية التي برع بها كبرنامج «مساكم باسم» على الفضائية السورية، والمواسم الستة من برنامج «أمير الشعراء» الذي حقق أيضاً فيه نجاحاً منقطع النظير، يخوض الآن تجربة الغناء لأول مرة عبر برنامج «ديو المشاهير» الذي ينطلق مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على قناة «mtv» اللبنانية بمشاركة العديد من النجوم العرب.

وفي منحى آخر لا يزال ياخور على رأس قائمة المرشحين لبطولة مسلسل «خاتون» تأليف طلال مارديني وإخراج تامر إسحاق، بالإضافة إلى خماسية جديدة من مسلسل «أهل الغرام 3» للمخرج الليث حجو.