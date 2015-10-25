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إطلاق الأغنية الثانية لحازم الشريف بعنوان «أنا إلك»

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إطلاق الأغنية الثانية لحازم الشريف بعنوان «أنا إلك» إطلاق الأغنية الثانية لحازم الشريف بعنوان «أنا إلك»

الإثنين 26-10-2015 14:33

بعد نجاح أغنيته الأولى «شو عاملي» التي تجاوز عدد مشاهديها على الـ «يوتيوب» المليون مشاهد، أطلقت شركة «بلاتينوم ريكوردز» للإنتاج والتوزيع الموسيقي الأغنية الثانية للنجم حازم الشريف، الفائز بلقب الموسم الثالث من برنامج «Arab Idol»، والأغنية بعنوان «أنا إلك».
تُعد الأغنية التعاون الأول لحازم الشريف مع الملحن وسام الأمير الذي كتب كذلك كلمات الأغنية بنفسه، أما الإخراج فيحمل توقيع مارك عبد النور.
من جهته توقّع حازم الشريف نجاحاً كبيراً لـ «أنا إلك»، سيّما وأن اختياره لها جاء، على حد تعبيره، بعد استماعه للعديد من الأغنيات، وأضاف حازم: «تتميّز الأغنية بكلماتها الحساسة والمعبّرة، إلى جانب ألحانها المتميزة والمعاصرة، وهي باختصار رسالة لكل حبيب وحبيبة، وتعكس المعنى الحقيقي للحب».
لسماع أغنية «أنا إلك»، يمكن الضغط على الرابط:
https://youtu. be/uJIp5ezjlBw

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