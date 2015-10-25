العثور على النجم الهندي لابا جونجا ميتاً في شقته

عُثر على المطرب الهندي لابا جونجا ميتاً في شقته في مقر إقامته في مومباي صباح يوم الخميس 22 أكتوبر.

خبر وفاة لابا، 55 عاماً، لم يُعلن عنه في وقته، بل قام العديد من النجوم في بوليوود بنشر الخبر على صفحاتهم الشخصية بموقع تويتر للتعبير عن حزنهم على الوفاة المفاجئة للمغني الموهوب.

ووفقاً لتقرير صحيفة ibtimes الهندية ، فقد نقل عن جار المغني انه تم العثور على جونجا مُلقى على سريره بلا حراك، وقامت خادمته باستدعاء الشرطة والجيران وهي تقرع جرس باب الشقة ولم يفتح كعادته كل صباح.

وعلى الفور حضرت الشرطة وتعاملت مع الموقف ، وقامت بفتح الباب بمفتاح احتياطي، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته لدى وصوله.وردا على سؤال عما إذا كان الموت طبيعي أو انتحار، رفض مسؤول الشرطة التعليق.

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