مسلسل "مريم " يفوز بجائزة أفضل ديكور في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

فاز المسلسل المصري المعاصر "مريم" بجائزة أفضل ديكور – تصميم مهندسة الديكور رحاب المغربي- في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً، حيث تفرّد الديكور الأنيق بلمسات الفخامة المطعّمة بالذوق الرفيع بواقعية مريحة بارزة في ديكور مكتب بطليّ العمل خالد النبوي الشهير برجل الأعمال نديم فخري، وهيفاء وهبي الشهيرة بسيدة الأعمال الأنيقة ملك. وامتد جمال الديكور وواقعيته لمستوى الشخصيات الدرامية المالية والإجتماعية ليمتد إلى فيللهما ومنازل المحيطين بهما من أهل وأصدقاء،واختيرت الألوان والأثاث بعناية درامية فائقة أسهمت في إمتاع المشاهد بصرياً، ونقلت له عالم الأثرياء بكل شيء خاصة بالديكورات المكتبية والمنزلية التابعة لهم.

"مريم" من تأليف: أيمن سلامة،وإخراج: محمد علي،وتصميم الديكور: رحاب المغربي.

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