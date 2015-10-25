أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"فتيات" يورطن الفنان الكويتي عبدالعزيز الكسار في قضية بالسعودية

Google+ Print
"فتيات" يورطن الفنان الكويتي عبدالعزيز الكسار في قضية بالسعودية "فتيات" يورطن الفنان الكويتي عبدالعزيز الكسار في قضية بالسعودية

الأحد 25-10-2015 21:18

تعرض الفنان الكويتي عبد العزيز الكسار للتوقيف في العاصمة الرياض، حيث تم القبض عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ بتهمة مخالفة الأنظمة والاختلاط بالنساء والتصوير معهن.

وتورط عبدالعزيز الكسار في هذا الأمر، بعد أن أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" أنه سيتوجه إلى النخيل مول في الرياض، حيث تجمع حوله العديد من الفتيات والسيدات للحديث معه والتقاط الصور "السيلفي" والتصوير .

وهذا ما أعتبره رجال "الهيئة" مخالفاً للأنظمة، فتم القبض على الفنان الكويتي واقتياده إلى مركز الهيئة بحي الملك فهد وتحويل القضية إلى الشرطة لاستكمال الاجراءات النظامية.

وحاولت "سيدتي نت" التواصل مع الفنان عبدالعزيز الكسار عدة مرات ولكن جواله كان مغلقاً.

فيما أشعل خبر القبض على الكسار موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، ما بين مؤيد ومعارض لما حدث، وظهر عدد من الهاشتاج عبر "تويتر" بخصوص هذا الأمر ومنها "كسار_يطرد_من_الهيئة".

وكان الكسار قد أشار عبر حسابه في “سناب شات” إلى أنه متجه إلى مجمع النخيل مول شمال الرياض قبل أن يلتقط مع بعض المتسوقات الموجودات حوله.

وهذا الفيديو المنتشر على اليوتيوب يوضح لحظة القبض على الكسار:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات