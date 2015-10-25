"فتيات" يورطن الفنان الكويتي عبدالعزيز الكسار في قضية بالسعودية

تعرض الفنان الكويتي عبد العزيز الكسار للتوقيف في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم القبض عليه من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض؛ بتهمة مخالفة الأنظمة والاختلاط بالنساء والتصوير معهن.

وتورط عبدالعزيز الكسار في هذا الأمر، بعد أن أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" أنه سيتوجه إلى النخيل مول في الرياض، حيث تجمع حوله العديد من الفتيات والسيدات للحديث معه والتقاط الصور "السيلفي" والتصوير بالفيديو.

وهذا ما أعتبره رجال "الهيئة" مخالفاً للأنظمة، فتم القبض على الفنان الكويتي واقتياده إلى مركز الهيئة بحي الملك فهد وتحويل القضية إلى الشرطة لاستكمال الاجراءات النظامية.

وحاولت "سيدتي نت" التواصل مع الفنان عبدالعزيز الكسار عدة مرات ولكن جواله كان مغلقاً.

فيما أشعل خبر القبض على الكسار موجة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، ما بين مؤيد ومعارض لما حدث، وظهر عدد من الهاشتاج عبر "تويتر" بخصوص هذا الأمر ومنها "كسار_يطرد_من_الهيئة".

وكان الكسار قد أشار عبر حسابه في “سناب شات” إلى أنه متجه إلى مجمع النخيل مول شمال الرياض قبل أن يلتقط فيديو مع بعض المتسوقات الموجودات حوله.

وهذا الفيديو المنتشر على اليوتيوب يوضح لحظة القبض على الكسار: