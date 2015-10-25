بالصور: أورفاشي راوتيلا ملكة جمال مطربات الكون

فازت النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا بلقب Miss Diva أو ملكة جمال مطربات الكون 2015.

أورفاشي البالغة من العمر 21 عاماً هي عارضة أزياء هندية من ولاية أوتار براديش، وظهرت للمرة الأولى في بوليوود عام 2013 مع النجم سني ديول في فيلمه Singh Saab the Great، ومثلت الهند في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2015.

وقد تألفت لجنة التحكيم في المسابقة من النجمات كانجانا رانوت، لارا دوتا، وفيكاس باهل والثنائي شانتانو ونيخيل، حيث أقيم حفل الانتخاب الذي ترعاه احدى الشركات العلمية اليابانية في فندق صحارى ستار.

حضر الحفل عدداً من نجوم بوليوود على رأسهم إيلي أفرام وسلمان خان ويوسف جورميت شودري.

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