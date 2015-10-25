أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: أورفاشي راوتيلا ملكة جمال مطربات الكون

Google+ Print

الأحد 25-10-2015 20:06

فازت النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا بلقب Miss Diva أو ملكة جمال مطربات الكون 2015.

أورفاشي البالغة من العمر 21 عاماً هي عارضة أزياء هندية من ولاية أوتار براديش، وظهرت للمرة الأولى في بوليوود عام 2013 مع النجم سني ديول في فيلمه Singh Saab the Great، ومثلت الهند في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2015.

وقد تألفت لجنة التحكيم في المسابقة من النجمات كانجانا رانوت، لارا دوتا، وفيكاس باهل والثنائي شانتانو ونيخيل، حيث أقيم حفل الانتخاب الذي ترعاه احدى الشركات العلمية اليابانية في فندق صحارى ستار.

حضر الحفل عدداً من نجوم بوليوود على رأسهم إيلي أفرام وسلمان خان ويوسف جورميت شودري.

 

تتويج الفنزويلية Ninoska Vasquez ملكة جمال السياحة الكونية

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي