لافروف وكيرى يبحثان هاتفيا آفاق التسوية بمشاركة السلطات السورية وقوى المعارضة

>بحث وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، مع نظيره الأمريكى، جون كيرى، خلال مكالمة هاتفية، آفاق التسوية السياسية فى سوريا، بمشاركة السلطات السورية وقوى المعارضة الوطنية، بحسب وزارة الخارجية الروسية اليوم الاحد.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان "بحث وزيرا الخارجية الروسى والأمريكى، آفاق التسوية السياسية فى سورية، بمشاركة السلطات والمعارضة الوطنية، وبدعم لهذه العملية من قبل المجتمع الدولى، بما فى ذلك، الدول الإقليمية الكبرى، بحسب وكالة سبوتنيك".

كان الوزيران لافروف وكيرى قد اجريا اتصالا هاتفيا امس السبت ناقشا خلاله الأزمة السورية، بعد أن التقيا شخصيا فى فيينا، للبحث فى ذات الموضوع، اول امس الجمعة، وانضم إلى اللقاء حينها كل من وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، ووزير الخارجية التركى، فريدون سينيرلى أوغلو.

كان لافروف قد طالب عقب مباحثات فيينا بتوسيع نطاق المحادثات الخاصة بالتسوية فى سورية باشراك إيران ومصر والأردن وقطر والإمارا ت.

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