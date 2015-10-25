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مقتل 17 إرهابيًا وتدمير سيارة مفخخة لتنظيم داعش شمال العراق

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مقتل 17 إرهابيًا وتدمير سيارة مفخخة لتنظيم داعش شمال العراق مقتل 17 إرهابيًا وتدمير سيارة مفخخة لتنظيم داعش شمال العراق
واصلت القوات العراقية المشتركة اليوم الأحد، عملية تطهير المناطق التى تم تحريرها بمحافظة صلاح الدين شمالى العراقبإسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولى.

وذكرت خلية "الإعلام الحربى " بقيادة العمليات المشتركة العراقية أن 17 إرهابيا قتلوا نتيجة لقصف طيران التحالف، فيما دمر الطيران العراقى سيارة مفخخة بالشرقاط، واشتبكت القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبى مع مسلحى (داعش ) وتمكنت من تحرير منطقة"الطاقة الحرارية " بالكامل.
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