وليد رياض: ٥٠٠ ألف طن عجزا سنويا فى ورق الطباعة للصحف

قال وليد رياض عضو الغرفة المصرية المغربية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تتعرض لنقص فى ورق الطباعة سنويا يقدر بـ٥٠٠ ألف طن سنويا، وهو ما أثر على دور الطباعة والصحف فى مصر، لافتا إلى أن عدد ٩١ مطبعة توقفت فى مصر، بسبب نقص الورق تقدر استثماراتها بـ٢٣ مليار جنيه، وما يقرب من ٥ آلاف عامل.

وأضاف رياض خلال اجتماع الغرفة المصرية المغربية اليوم الأربعاء، أن نوعية الورق فى دولة المغرب جيدة لما تتمتع به من نفايات لب ورق الموز الذى يمنح جودة عالية، إلا أن العائق الوحيد فى استيراد الورق من المغرب هى التأشيرات بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك ٨٨٥٠ مطبعة فى مصر باستثمارات تفوق الـ٦٠ مليار جنيه.

وتابع رياض، إن المغرب تستورد ما يقرب من ٦٥٪ من احتياجاتها من منتجات المطبوعات متوسطة وكاملة الصنع من أوروبا، فلابد من استغلال هذة الفرصة، لدعم هذه النوعية من مصر إلى المغرب لدعم الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن هناك مباحثات لاستيراد نوعية من الورق المستخدم فى صناعة شكائر الأسمنت من المغرب، حيث يتواجد فى مصر ٣ مصانع لإنتاج هذة النوعية إلا أنه غير كاف ونقوم بالاستيراد.