الجزائر تفقدت 80% من قدرتها على الاتصال بالانترنت بسبب انقطاع كابل بحرى

>أعلنت شركة الاتصالات الجزائرية اليوم الأحد، أن الجزائر فقدت 80% من قدرتها على الاتصال بالانترنت منذ انقطاع قبل ثلاثة ايام كابل بحرى للالياف البصرية يربط الجزائر بفرنسا، الامر الذى ادى الى اضطرابات شديدة فى هذه الخدمة.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة اتصالات الجزائر ازواو مهمل خلال مؤتمر صحافى ان انقطاع الكابل البحرى الذى يربط عنابة (600 كلم شرقى العاصمة) بمرسيليا (جنوب شرق فرنسا) والذى تم تحديد مكانه على بعد 15 كلم شمالى عنابة، "حرم اتصالات الجزائر من 80% من القدرة" على الاتصال بالانترنت.

وفى الجزائر نحو عشرة ملايين مشترك فى خدمة الانترنت ما يشكل ربع السكان.

واوضح مهمل انه تم اخذ اجراءات لتحويل الاتصالات بالانترنت الى الكابل الثانى الذى يصل بين الجزائر وباليرمو فى ايطاليا بحدود قدراته الراهنة وهى 80 جيغابايت للتخفيف من آثار هذا الانقطاع، مشيرا الى ان قدرة الكابل البحرى الواصل بين عنابة ومرسيليا تبلغ 400 جيغابايت.

واضاف ان أشغال إصلاح الكابل البحرى بدأت مساء السبت ومن المنتظر أن تنتهى قبل نهاية الأسبوع اذا سمحت بذلك الاحوال الجوية.

اوضح ان الفنيين الذين اتوا من فرنسا على متن باخرة متخصصة تمكنوا من رفع جزء من الكابل المتضرر بطول 100 متر.

وبحسب اتصالات الجزائر فان انقطاع الكابل نجم عن القاء سفينة بمرساتها فى هذه المنطقة خلافا للقواعد، وقد رفعت الشركة شكوى ضد مجهول بهذا الخصوص.