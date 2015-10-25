شوارع بيروت تغرق فى النفايات بسبب الأمطار الغزيرة

>غرقت بعض شوارع المدن اللبنانية ولا سيما فى بيروت بسيول من النفايات اليوم الأحد، وذلك جراء هطول الأمطار بغزارة وجرفها النفايات المكدسة على الطرقات بسبب الأزمة الناجمة عن التوقف عن جمعها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا ظهرت فيها كميات كبيرة من أكياس النفايات تجرفها المياه التى غمرت شوارع العاصمة اللبنانية.

والأحد قام ناشطون من حملة "طلعت ريحتكم" التى تنظم احتجاجات شعبية ضد السلطات منذ بدء ازمة النفايات، بجمع وفرز نفايات فى نهر بيروت جرفتها الامطار الغزيرة.

وكتبت حملة "طلعت ريحتكم" على صفحتها على فيسبوك "نحن وبكل فخر عمال نظافة هذا الوطن من النفايات والفساد والفاسدين" فى حين أن "السياسيين غارقون فى تجاذباتهم السياسية والمحاصصة ويأخذون وقتهم ولا يبالون بصحتنا جميعاً بينما الوطن يغرق بنفاياتهم نتيجة الفساد المستشرى المجرم والتقاعس".

وفى أحياء آخرى استخدم موظفون بلديون جرافات لإعادة تكديس النفايات بعد توقف الامطار.

وبدأت ازمة النفايات بعد أغلاق فى يوليو المطمر الرئيسى فى لبنان ما تسبب بأوضاع صحية خطيرة لم تجد السلطات لها حلا حتى الآن.

ونزل آلاف اللبنانيين الى شوارع العاصمة فى الصيف للاحتجاج على فساد الدولة وغياب الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه بعد 25 عاما على انتهاء الحرب الاهلية.

وتحت ضغط الشارع اعلنت الحكومة فى العاشر من سبتمبر خطة يفترض أن تضع حدا للأزمة رفضها الشارع والمجتمع المدني.