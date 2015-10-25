أمطار الإسكندرية تفرز «ايلان» جديد.. والنتيجة «نقطة» لصالح الإهمال

كتب: هاشم هاشم

كان على مصر أن تشهد ميلاد «ايلان» جديد، في مشهد قريب الشبه للطفل السوري إيلان كردي، إلا أن التباين بين الفقيد السوري ونظيره المصري السكندري واضحًا جدًا، فبينما هرب الأول من الموت المتوقع في رحلة كان الموت المحتم فيها يقف على طرف جناح القدر، قضى الثاني حياته ليس لوجود حرب أهلية طاحنة في بلده، ولا لأنه ركب البحر مضطرا بحكم الظروف، وإنما قليل من المطر، وكثير من الأهمال والفشل، واحدة منهم تكفى لقتل أمة بأكملها لا لقتل طفل صغير بين 5 اشخاص أخرين كانو ضحية كارثة انسانية شهدتها محافظة الإسكندرية.

يوم عاصف في أيام مصر، وخسائره لن يشعر بها سوى أم كانت تنتظر عودة ابنها للبيت ولكن دفعته خطاه في طريق صنع الأهمال فيه حفرة “مكشوفة” تسلل إليها ماء المطر ليصنع مزيجًا قاتلا من الكهرباء والماء يقضي عليه في الحال، لن يشعر به سوي أب فقد طفلين في يوم واحد، وزوجة كانت تنظر زوجها القبطان على وجل وعجل، ولكن الأهمال فرض عليه الموت فرضا داخل سيارته.

الدولة مستعدة ونتيجة الاختبار لم ينجح أحد!

في بحر 24 ساعة من تصريح شركة «الصرف الصحي» بالإسكندرية، استعدادها للنوات المقبلة لدخولنا فصل الخريف، كانت النتيجة “صفر لصالح الدولة” ونقطة جديد تضاف لرصيد الاهمال والتخبط ومن ورائهم فسادًا يعصف بكل شيء ويعبث بارواح الأبرياء ويهدد يوما بعد أخر بالاتيان على الأخضر واليابس.

وقال رئيس شركة الصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان بالإسكندرية، اللواء يسري هنري، إن الشركة راجعت جميع مصبات ” شنايش ” تصريف مياه الأمطار بطول طريق الكورنيش بدءًا من كوبري المندرة حتى منطقة قلعة قايتباي ببحري، وذلك في إطار الاستعداد المستمر للنوات وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظة، واختتم التصريح، بمناشدة الشركة جميع النوادي والفنادق والكافيتيريات التي تقع في نطاقها هذه المصبات بعدم غلقها أثناء النوة؛ حتى لا تتسبب في غرق طريق الكورنيش وتوقف الحركة المرورية وتعطيل مصالح المواطنين.

وبموجب هذا التصريح كان على المواطن السكندري أن يضع في بطنه بطيخة صيفي غيرعابئ بتصريحات هيئة الأرصاد الجوية التي ذكرت مساء أمس السبت، إن مصر تشهد الآن النصف الثانى من فصل الخريف الذى يشابه بداية فصل الشتاء، وأن حالة الجو فى الأيام المقبلة غير مستقرة فى الطقس، والتى بدأت في المنطقة الغربية والساحل الشمالي، وأن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 8 درجات، ولفتت الهيئة أنه بدءًا من اليوم الأحد، يتوقع هطول أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.

رحل الأمس وجاء اليوم ليرحل وهو يعزف لحن الموت بعد قضاء 5 أشخاص، ماتوا نتيجة سقوط الأمطار بمحافظة الإسكندرية بحسب بيان لوزارة الصحة، بينما ذكرت مواقع اخبارية محلية وعربية مقتل 6 واصابة العشرات.

كشفت وزارة الصحة -في بيانها- عن جريمة أهمال متعددة الأطراف والزوايا عندما ذكرت أن 3 حالات لقوا مصرعهم نتيجة سقوط كابل كهرباء خاص بالترام لطفلين شقيقين ورجل، أما حالة الوفاة الرابعة فكانت لشاب يبلغ من العمر 25 سنة، لقى مصرعه نتيجة سقوطه في حفرة بها سلك كهرباء، والحالة الخامسة لقبطان بحري حاصرته المياه داخل سيارته بمنطقة المندرة حتى لقى مصرعه غرقًا.

بيان وزارة الصحة لا يحتاج لملئ فراغ السطور ليسرد كيف فشلت الدولة في التعامل مع المشكلة من قبل أن تبدأ، بل هو يؤكد أن الدولة لا تمتلك تصورا للتعامل مع مظهر جيوفزيقي بحيث يقتل كبل كهرباء طفلين ورجل، بينما يسقط شاب في حفرة تركت دون غطاء، وينتهي الحال بقبطان بحري يصارع امواجا كالجبال للموت غرقا داخل سيارته.

الرئاسة تتحدث

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية جاء فيه، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع باهتمام بالغ تطورات الموقف الحالي بمحافظة الإسكندرية، وكلف رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأوضاع والمعالجة الفورية لكافة الآثار المترتبة على موجة الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة. وطالب الرئيس بضرورة توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين المتضررين، وتقديم الإعانات العاجلة لأسر المتوفين.

من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وزير التنمية المحلية بالمتابعة الفورية للموقف مع محافظ الإسكندرية، والتأكد من العمل على معالجة الآثار المترتبة على تراكم مياه الأمطار في أسرع وقت. كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم التعويضات اللازمة لأسر المتوفين.

من ناحية أخرى، قال محافظ الإسكندرية، هاني المسيري إن رئيس الوزراء خصص مبلغ 75 مليون جنيه لتنفيذ خطة القضاء على تراكم مياه الأمطار من خلال إعادة تجديد وإحلال وتوسعة شبكة الصرف الصحي ببعض المناطق بالإسكندرية مؤكدًا أن نتائج عمليات التطوير لن تظهر هذا الموسم من الشتاء، ولكنها سوف تظهر في العام المقبل.

ما حدث اليوم حلقة ضمن مسلسل غير منتظم يدفعنا للتساؤل، عن مواصلة الدولة المصرية العمل بعد وقوع الكارثة لا قبلها، إجراءات مسبقة يمكنها على الأقل الحفاظ على حياة الناس وإن كلفت الدولة شيئا فإنها ستدفع عنها ضرر أكبر، وليس هناك ضرر أكبر من فقد حياة مواطن.