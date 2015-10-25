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تحقيقات موسعة لنيابة شرق الإسكندرية حول مقتل 5 أشخاص بسبب الأحوال الجوية‎

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تحقيقات موسعة لنيابة شرق الإسكندرية حول مقتل 5 أشخاص بسبب الأحوال الجوية‎ تحقيقات موسعة لنيابة شرق الإسكندرية حول مقتل 5 أشخاص بسبب الأحوال الجوية‎

نيابة شرق الإسكندرية

باشرت نيابات شرق الإسكندرية تحقيقات موسعة في وفاة 5 مواطنين على أثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإسكندرية اليوم.

وكشفت التحقيقات أن أسباب الوفاة ترجع لصعق كهربائي من أسلاك أعمدة الإنارة أدى لوفاة سائق عربة كارو و نفوق الحصان في المنطقة المنشية  وسقوط أسلاك الترام على مواطن و نجليه بمنطقة محرم بك  وغرق مواطن في منطقة المنتزة عقب غرق سيارته.

و قامت  النيابة بإجراء المعاينات وسؤال أهلية المتوفيين الذين اتهم بعضهم محافظ الاسكندرية، وأمرت النيابة بندب مفتشي الصحة و تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد أسباب الوفاة، و تحديد المسؤلية الجنائية تمهيدا لتقديم المسؤلين للمحاكمة الجنائية.

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