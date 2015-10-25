تحقيقات موسعة لنيابة شرق الإسكندرية حول مقتل 5 أشخاص بسبب الأحوال الجوية‎

باشرت نيابات شرق الإسكندرية تحقيقات موسعة في وفاة 5 مواطنين على أثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت الإسكندرية اليوم.

وكشفت التحقيقات أن أسباب الوفاة ترجع لصعق كهربائي من أسلاك أعمدة الإنارة أدى لوفاة سائق عربة كارو و نفوق الحصان في المنطقة المنشية وسقوط أسلاك الترام على مواطن و نجليه بمنطقة محرم بك وغرق مواطن في منطقة المنتزة عقب غرق سيارته.

و قامت النيابة بإجراء المعاينات وسؤال أهلية المتوفيين الذين اتهم بعضهم محافظ الاسكندرية، وأمرت النيابة بندب مفتشي الصحة و تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد أسباب الوفاة، و تحديد المسؤلية الجنائية تمهيدا لتقديم المسؤلين للمحاكمة الجنائية.