مواطن يروي لـ «ONA»: مستشفى «الدمرداش» ألقت زوجتي في الشارع وحياة بنتي في خطر

كتب: هاشم هاشم

بات الدخول إلى المستشفيات العامة أمرًا يشبه الانتحار، وإن لم يكن هو شيئ من المخاطرة، لم يعد الإهمال قاصرٌ على المستشفيات العامة والخاصة فقط، بل أصبح خلية ورم خبيثة تعصف بين الحين والأخر بالمنظومة الصحية في مصر، ولايمكننا بحال ونحن نطمح ونخطوا نحو وطٍن مشرق، أن نعوّل الأمر على الأخطاء الفردية، يتعين تشخيص الحالة برمتها والتعامل الفوري معها، واستئصالها قبل أن يصبح الأمر اعتياديًا ويدفع المخطئ ثمن جريرته، ذلك أن الخطأ الواحد أسفل مشرط الطبيب قد يكلف أحدهم حياته، أو يقضي عليه بالعيش طول عمره وفق عاهةٍ لن تبرأ.

خلال السطور التالية نطرح على المسؤلين وفي مقدمتهم «وزير الصحة» جانب مما تحدثه قبضة من ملائكة الرحمة في مصر.. سيدي المسئول هؤلاء هم جنودك في ميدان الصحة والمواطنين هم أيضا مسؤوليتك، عندما يغيب الضمير.

تبدأ مأساة المواطن، وائل صلاح هيكل محمد، عندما اصطحب زوجته الحامل إلى «مستشفى الدمرادش» كي يجري عليها الكشف الطبي لمتابعة حالتها بعدما أصيبت بتوّرم في القدمين، وكان ذلك بتاريخ 18 أغسطس الماضي، وبعد توقيع الكشف واحتجاز المريضة لعدة ساعات، أفاد الأطباء بضرورة ولادة الزوجة في عمليةٍ قيصيريةٍ، لاستخراج التوأم من رحم الأم إلى رحم الحياة الضيق الذي لم يسعه أن يمهلهم القليل من الوقت قبل ان يعاجلهم بالشقاء.

تشخيص خاطئ

> أثناء إجراء الجراحه ( الولادة القيصرية) طلب الأطباء من الزوج أحضار 11 كيسًا من الدماء بينهم 4 بلازما من أجل زوجته، وتمكن الرجل من الاستعانة بمتبرعين لحل المشكلة، إلا أنه لم يكد ينتهي من ذلك حتى فاجئه الأطباء المعالجون بتشخص خاطئ، أخبروا الرجل أن زوجته مصابه بفيروس “سي”، وكأن خروج التوأم إلي الحياة فتح بركانا من الغضب فأنصب على رأسه دون أن يدرك.

وبناءً على هذا التشخيص كلف الأطباء الرجل بجلب أدوية كعلاج للفيروس من خارج المستشفى واستمر على هذا طوال 5 أيام. وكان من لطف “الرحيم” أن عاد الأطباء وأخبروه أن زوجته أصيبت بتسمم أثناء الولادة وأن اصابة بالفيروس كان خطًأ لا أكثر، فضلاً عن سوء المعاملة التي تعرضت لها زوجته لاحقًا على حد تعبير الزوج في حديثه لـ «أونا».

لم يقف الأمر عن هذا الحد، بل كان على الرجل وزوجته أن يدفعا ثمن اختيارهما غاليًا، ليقوم الأطباء خلال “رحلة العذاب” بأخراج الزوجة من قسم الولادة إلى قسم الباطنة، وجري ذلك مجرى الحبر على الورق، إذ تلقى الزوج مكالمةٍ هاتفيةٍ من زوجته أخبرته فيها بأنها ” ملقاة على الرصيف بين الحياة والموت”،

وفي يوم الاثنين الموافق الـ31 من أغسطس، تلقى الزوج مكالمةٍ هاتفية من من الطبيبة المشرفة على حضانة المستشفى حيث يرقد التوأم، وتدعى “ن”، وأخبرته بضرورة الحضور للمستشفى، وفور ذهابه التقى بها، لتخبره أن إحدى طفلتيه تعرضت لمشكلة طبية قد تعرضها للعجز التام على أثر خطأ منع وصول الدم لأحد ذراعيها بسبب “الكالونا”، وعندما استعلم عن الحل أخبرته بضرورة «البتر».

وأصرت الطبيبة “ن” عليه في التوقيع على إقرار بذلك، وكانت كلماتها للرجل بحجم صاعقةٍ، وبعد أن هدأ من روعه وهداه التفكير لاستشارة جراح، علم أن البتر هو حل أخير وليس نهاية الحلول إذ يمكن التدخل جراحيًا وعلاجيًا عوضًا عن البتر، كما أن حالة الطفلة في هذا السن لا تستدعي دخولها إلى غرفة الجراحة، كما يمكن للأطباء اللجوء للبتر إذا اقتضت الحالة دون إقرار من صاحب المسؤلية أي الأب.

ولكن ما وصل اليه الرجل هو أن يكون بين سندان الموافقة على البتر، ومطرقة الألم مدى الحياة، ورفض المواطن وائل صلاح هيكل محمد، الاستسلام وقرر التوجه إلى قسم الوايلي وحرر محضرًا برقم 3762 لسنة 2015 إداري القسم بما حدث لزوجته، وحرر محضرًا محلقًا برقم 35بحالة الطفلة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والسؤال المطروح ماذا ستفعل وزراة الصحة حيال هذه الواقعة؟ خاصًة أن الوزير الحالي في الحكومة الجديدة صرح بأمتلاكه رؤًى نحو اصلاح المنظومة الطبية في مصر عقد تحملة مسؤولية الوزراة.

هذه ليست الحالة الوحيدة سيدي الوزير فربما منها الكثير لم يعرف النور، ومنها الكثير لم يجري توقيع جزاء رادع فيه أو إعلان ما انتهت إليه التحقيقات الإدارية والنيابية على الرأي العام، حتى يعتبر من يعتبر ويلمس المواطن أن هناك من يحنو عليه ويراعي مصالحة، لا أن يهرب من أزمته، إلى موت قد يكون محققًا بسبب الإهمال الذي دائما ما يكون المتهم الاحتياطي بينما يفلت المتهم الحقيقي من العقاب.