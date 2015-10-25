ضبط 7 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة بيضاء في حملة تمشيطية بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء محمد إسماعيل قاسم مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث المديرية، يفيد بالقبض على 7 أشخاص بينهم، طلبه وعمال وعاطلين، بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة وأسلحة بيضاء في حملة مكبرة بمركز الداخلة وقراه.

وتبين قيام حملة تمشيطية بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة، أسفرت عن ضبط كلا من م . س، طالب مواليد 1995 مقيم مدينة موط، بحوزته 30 قرص ترامادول وسلاح أبيض وتحرر له المحضر رقم 1569 إداري، و”ح . ع”، سباك مواليد 1986، وبحوزته 10 قرص مخدر، وتحرر له المحضر رقم 1570 إداري، و”ح . ج” عامل وبحوزته قطعة حشيش كبيرة الحجم، وتحرر له المحضر رقم 1568 إداري الداخلة و “و.ي”،عاطل وبحوزته 10 قرص مخدر، وتحرر له المحضر رقم 1566 إداري و ” ل . أ ” عاطل وبحوزته سلاح أبيض، وتحرر له المحضر رقم 1571 إداري و ” أ . م ” مواليد 1963 وبحوزته سلاح أبيض، وتحرر له المحضر رقم 1572 إداري الداخلة، و ” س .ع” 49 سنة وبحوزته 5 قرص مخدر. وتحرر له المحضر رقم 1567 إداري مركز شرطة الداخلة، وتمت احالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.