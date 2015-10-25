إلغاء الحفل الختامى لمؤتمر مطروح الاقتصادى بسبب سوء الأحوال الجوية

ألغت الجهات الأمنية الحفل الختامى لمؤتمر مطروح الاقتصادي بعد ساعة من بدايته بسبب سوء الأحوال الجوية .

وكان من المفترض أن يحيى الحفل الفنان تامر حسنى والمطربة آمال ماهر، فى أحد فنادق الساحل الشمالى بحضور حشد كبير من كبار الشخصيات العامة، واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وعلاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

يذكر أن المؤتمر أنهى فعالياته اليوم بعد توقيع العديد من المذكرات التفاهم فى مشروعات عقارية وسياحية وزراعية وصناعية، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 12 مليار دولار.

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