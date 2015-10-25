كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

نظمت اليوم الأحد كلية طب الأسنان جامعة قناة السويس حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعى 2015/2016 وذلك تحت إشراف الدكتور عبادى القاضى عميد كلية طب الأسنان والدكتور وائل المالكى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنظيم إدارة رعاية الشباب بكلية طب الأسنان وشمل الحفل مسابقات الشطرنج ومسابقات تنس الطاولة ودورة تنشيطية فى كرة القدم الخماسى بملاعب الكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وحضر الاحتفال الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذى رحب بالطلاب الجدد وأكد أن كلية طب الأسنان تشهد إقبالاً غير عادى وذلك يدل على تميزها بين كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية وذلك لم يأتِ من فراغ فالكلية متميزة فى أعضاء هيئة التدريس ولديها موارد كثيرة ودعم لا محدود من الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة الذى لا يضن بأى شىء فى صالح الطالب وسير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور طارق راشد الطلاب أن الجامعة فى طريقها لإنشاء مجمع مطاعم وذلك بأسماء شركات كبرى موضحًا أنه خلال أسبوعين سيتم وضع منافذ توزيع إحد شركات المياه الغازية فى كل مكان فى الجامعة وتتوالى التعاقدات مع الشركات.

وقام الدكتور عبادى القاضى عميد كلية طب الإسنان بالترحيب بالطلاب الجدد مؤكدًا أنه تم استقبال 180 طالب وطالبة بزيادة 82 طالبًا عن حاجة الكلية وأن الكلية تمتلك 123 كرسيا والكلية أخذت الموافقة على إنشاء مبنى ثالث بـ100 كرسى أسنان وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة فى أعداد الطلاب بكليات طب الإسنان.