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انتهاء جولة رئيس الوزراء بالإسكندرية وعقد اجتماع مغلق مع المحافظ

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انتهاء جولة رئيس الوزراء بالإسكندرية وعقد اجتماع مغلق مع المحافظ انتهاء جولة رئيس الوزراء بالإسكندرية وعقد اجتماع مغلق مع المحافظ
انتهت منذ قليل الجولة الخاطفة التى قام بها المهندس شريف إسماعيل فى شوارع الإسكندرية والتى تفقد خلالها البؤر التى شكلت أزمة فى تراكم المياه نتيجة هطول الأمطار، حيث تفقد رئيس الوزراء كورنيش الإسكندرية بداية من منطقة بوكلى وصولا إلى كوبرى المندرة ومرورا بمنطقة رشدى وأمام فندق أزور والتى تمثل بؤر ساخنة لتراكم المياة والشلل المرورى على كورنيش الإسكندرية.

وعاد رئيس الوزراء إلى المقر المؤقت لمجلس الوزراء بالإسكندرية لعقد اجتماع مغلق مع محافظ الإسكندرية و القيادات التنفيذية لوضع خطة عمل بعد معاينة الوضع على الطبيعة.

وكان رئيس الوزراء قد اعتمد مبلغ 75 مليون جنيه اليوم للبدء فى إعادة إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى وتوسعتة بالمحافظة لاستيعاب كمية الأمطار الهائلة التى تسقط على المحافظة سنويا.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>رئيس الوزراء من الإسكندرية: حريصون على مواجهة أزمة الصرف الصحى بالمحافظة واقتحام المشكلة.. ويؤكد: كمية مياه الأمطار غير مسبوقة.. ويوجه بشراء 74 عربة إضافية واعتماد 75 مليون جنيه للتعامل مع الأزمة
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مصر 365

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