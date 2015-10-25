عبد الرحيم على: أعتذر بشدة عن الإساءة لـ"عمرو الشوبكى" وله حق التقاضى

اعتذر عبد الرحيم على، نائب مجلس النواب عن دائرتى الدقى و العجوزة، للمرشح بجولة الإعادة الدكتور عمرو الشوبكى عن التصريحات التى هاجم خلالها "الشوبكى" أمس ووصفه بـ"السافل المنحط" مضيفا : "أنا إمبارح انفعلت بشدة وصدر منى بعض العبارات التى ممكن أن تسئ للدكتور عمرو الشوبكى، واعتذر بشدة له على الهواء وله الحق فى اللجوء للقضاء، ولكن هذه ليست أخلاقى واعتذر لكل مصر عن سماع أى لفظ صدر منى على الشاشة".

أوضح عبد الرحيم على، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على شاشة فضائية "المحور"، أنه تعرض لعدة "ضغوط وافتراءات وأكاذيب من بعض الصحفيين" بعد فوزه بعضوية مجلس النواب 2015 فى المرحلة الأولى من الانتخابات ، مشيراً إلى أن "البعض بدأ الدخول فى صدمة بسبب نجاحى، ولكن اعتمادى الحقيقى على المواطنين الشرفاء".

بالفيديو..عبد الرحيم على لـ "على مسئوليتى": "الشوبكى" سافل ومنحط ووضيع

الشوبكى ردا على عبد الرحيم على:أزمة تفكير ودعوات الإصلاح يعتبرها البعض"هدم"

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