الخالصي متهكما: هل كان الحكم سيطرد توتي مثلما فعل مع صلاح؟! وحازم يرد

نجح الأهلي في تحقيق النتيجة التي لا يعرف غيرها أمام غزل المحلة وهي الفوز في لقاء الدور الأول من الدوري. وهذه المرة بثنائية مقابل لاشيء.

المحلة حل ضيفا على الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري. وهدف الأهلي تحقيق الانتصار الثاني والوصول إلى النقطة السادسة.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق عبد الله السعيد وحسام غالي. ليحقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي للفريق.

12 مواجهة قبل مباراة يوم الأحد هي التي جمعت بين الأهلي والمحلة في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري. 8 من أصل 12 كان الأهلي ضيفا على المحلة بينما 4 مواجهات كان الأهلي هو صاحب الاستضافة. وانتهت جميعها بفوز الأهلي منذ الألفية الجديدة.

وفي لقاء الدور الأول من موسم 2015-2016 حقق الأهلي النتيجة التي لا يعرف غيرها أمام المحلة. وهي الانتصار.

البداية

أمام غزل المحلة اختلف تشكيل الأهلي عما ظهر عليه أمام طلائع الجيش.

مؤمن زكريا في التشكيل الأساسي بدلا من رمضان صبحي. وحسين السيد يشارك بدلا من المصاب صبري رحيل.

وكما اختلف التشكيل اختلف حال الأهلي في المباراة فضغط مبكرا وظهرت الخطورة بعد 10 دقائق من المباراة.

تمريرة رائعة من عبد الله السعيد تضع وليد سليمان المتوغل داخل منطقة الجزاء وحيدا. ومهارة الأخير تضع عرضية لجون أنطوي ولكن فوق العارضة بقليل. (شاهد اللقطة)

ولكن الحال هدأ بعد ذلك.

مزيد من التفاصيل بعد قليل