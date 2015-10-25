كوكو: الحكم أراد أن يعيش دور البطل في لقطة طرد صلاح

انتقد فرانشيسكو كوكو نجم الكرة الإيطالية السابق الحكم دانييلي أورساتو الذي قام بطرد محمد صلاح نجم روما في مباراة فيورنتينا يوم الأحد.

وحل روما ضيفا على فيورنتينا الفريق السابق لمحمد صلاح بمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي وسجل المصري هدفا مبكرا وأسكت الجماهير.

صلاح حصل على بطاقة صفراء، ثم أشاح بيديه للحكم ليرفع الأخير إنذارا ثانيا للنجم المصري وبالتالي البطاقة الحمراء.

وقال كوكو في تحليله للمباراة لقنوات Bein sports معقبا على لقطة الطرد: "أورساتو أراد أن يعيش دور البطل في موقف طرد صلاح".

وأضاف "القرار خاطئ تماما، فصلاح لم يستحق الطرد لكن هذا الحكم يشتهر بهذه الأفعال".

ويغيب مهاجم منتخب مصر عن لقاء فريقه ضد أودينيزي في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.

شاهد لقطة طرد صلاح من هنا