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نجم روما: عانيت من قبل مثل صلاح من جماهير فيورنتينا.. لكنه ساعدنا كثيرا

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نجم روما: عانيت من قبل مثل صلاح من جماهير فيورنتينا.. لكنه ساعدنا كثيرا نجم روما: عانيت من قبل مثل صلاح من جماهير فيورنتينا.. لكنه ساعدنا كثيرا

قال راديا نايجولان نجم روما إنه يقدر ما مر به زميله المصري محمد صلاح من ضغوط أمام جماهير فيورنتينا في مباراة اليوم الأحد.

صلاح لعب أمام فريقه السابق فيورنتينا وسجل هدفا لروما وساهم في فوز ذئاب العاصمة الإيطالية بنتيجة 2-1 رغم خروجه مطرودا في الدقيقة الأخيرة.

وعقب نايجولان بعد المباراة "أعلم ما مر به صلاح أمام جماهير فيورنتينا. فقد عشت أجواء مشابهة مع هذه الجماهير نفسها من قبل".

وكان نايجولان قد أشار بيده لإسكات جماهير فيورنتينا في مباراة سابقة له مع روما، وأفصح بعدها أنه فعل ذلك لأنهم أطلقوا هتافات عنصرية ضد زميله في الفريق سيدو كيتا.

وتابع نايجولان "على كل حال صلاح ساعدنا كثيرا في المباراة".

وأضاف "نعلم جيدا ماذا يقدم صلاح للفريق. نحن جميعا كافحنا حتى حققنا الفوز، حتى حين كنا نلعب بعشرة لاعبين".

وعن خروج صلاح مطرودا، علق نايوجلان "بعض الحكام تتصرف بهذه الطريقة. لا أريد التحدث عن التحكيم. فقط سأتحدث عن صلاح، لقد سجل هدفا جميلا".

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فيديو اليوم السابع