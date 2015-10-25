العثور على سرداب أسفل مدرسة ببنها

>أخلت إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية مدرسة هدى شعراوى الإبتدائيه المشتركة من الطلبة وقامت بنقلهم إلى مدرسة أبن خلدون المجاورة لها بعد العثور على سرداب أسفل حوش المدرسة أثناء عمليات الصيانة بها، ورجحت مديرية الآثار بالمحافظة أن يكون أسفل المدرسة مبني أثري وأخطرت هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ اللازم وتم تحرير مذكرة بالواقعة وإخطار الأجهزة الأمنية ببنها لفرض كردون أمني حول الموقع لتأمينه.

تلقى السيد عز العرب مدير الإدارة التعليمية ببنها إخطارًا من مدير مدرسة هدى شعرواى الإبتدائية ببنها بالعثور على نفق سرداب أسفل فناء المدرسة خلال قيام مقاول صيانة المدرسة بأعمال حف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتبين أنه أثناء قيام المقاول المسؤل عن إجراء الصيانة بالحفر عثر على سرداب فتم إخطار مديرية الأثار ببنها وهيئة الأبنية التعليمية التى أوصت بإخلاء المدرسة وقامت مديرية التربية والتعليم بإخلاء المدرسة ونقل الطلاب الى مدرسة أبن خلدون الإبتدائية.