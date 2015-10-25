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محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس إنشاء مصنع لمبات الليد

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محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس إنشاء مصنع لمبات الليد محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس إنشاء مصنع لمبات الليد
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن التنمية التي تشهدها محافظة جنوب سيناء لم يسبق لها مثيل ولم تقتصرعلى مدينة واحدة بل شملت كل المدن، موضحاً ان جنوب سيناء مستقبلها واعد بعد ان وافق رئيس الوزراء علي انشاء مطار راس سدر بالإضافة الي بدء ترفيق المنطقة الصناعية بمدينة ابوزنيمة وميناء الطور و الصيد البحري.

وقام المحافظ بوضع حجر أساس مصنع لمبات الليدات في مدرسة ابوزنيمة الصناعية بحضور اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد واللواء عبد الفتاح حلمي المستشار الإعلامي والسيد سويلم وكيل وزارة التربية و التعليم.

وأشاد المحافظ بالنهضة التعليمية التي تقام داخل مدارس جنوب سيناء، مشيراً الي ان المحافظة وفرت احتياجات ومستلزمات استراحات المعلمين في الوديان حيث تم توفير أساس الاستراحات من أغطية وأسرة وخلافة من أجل راحة المعلم.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمدينة ابورديس وابوزنيمة لتفقد عدد من المشروعات التنماوية بتكلفة 600 مليون جنيه.وأكد المحافظ أن هناك مصنعا آخر في مدينة الطور للنتاج لوحات الطاقة الشمسية بتكلفة 30 مليون جنيه.

وعلى هامش الزيارة تفقد المحافظ مشروعات الإسكان البدوي ومشروع "30 بيت" في وادي تال والاسكان الاقتصادي بابورديس الذي ينفذه جهاز تعمير سيناءبتكلفة 4 ملايين جنيه.

كما افتتاح ادارة شباب ابو زنيمة بتكلفة نصف مليون جنيه، وأشاد المحافظ بالانشطة الرياضية والتجهزات الملاعب كما طلب من مديرة الادارة التعاون مع التربية التعليم التحفيز الانشطة الرياضة بالمدارس بالمدنية.

كما تفقد المحافظ اعمال تطوير مستشفى ابورديس العام بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن تطوير 40 مستشفى على مستوى الجمهورية .

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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