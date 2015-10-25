آمر أبو هيف بـ"على مسئوليتى": تقدمت ببلاغ ضد محافظ الإسكندرية لإهماله

وأضاف"أبو هيف" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم بعد قليل صدور قرار بإقالة هانى المسيرى حسب قوله، وتابع:" بسبب الإخلال بوظيفة محافظ الإسكندرية تسبب فى استشهاد 5 مواطنين.
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