آمر أبو هيف بـ"على مسئوليتى": تقدمت ببلاغ ضد محافظ الإسكندرية لإهماله

تقدم المحامى آمر أبو هيف، ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية يطالب خلاله بضرورة وسرعة القبض على محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، مشدداً على أن إهمال المحافظ تسبب فى وقوع شهداء اليوم على خلفية غرق شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار على الرغم من علمه المسبق بوجود "نوة" ستضرب المحافظة.

وأضاف"أبو هيف" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم بعد قليل صدور قرار بإقالة هانى المسيرى حسب قوله، وتابع:" بسبب الإخلال بوظيفة محافظ الإسكندرية تسبب فى استشهاد 5 مواطنين.

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