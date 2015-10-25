وكيل الصحة بأسوان: إصابة 31 بلدغات العقارب بسبب إقامتهم فى مناطق جبلية

تعرض 31 شخصًا من المواطنين بمحافظة أسوان، للدغات عقارب بسبب إقامتهم فى مناطق جبلية فى مختلف مراكز المحافظة.

وصرح الدكتور إيهاب حنفى، مدير عام مديرية الصحة بأسوان، بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات وإعطاؤها الأدوية والأمصال الطبية، وأنه تم خروجها فور تحسن حالتها الصحية، لافتًا إلى أن مديرية الشئون الصحية بأسوان كانت قد أعلنت منذ 3 أيام حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة، إلى أنه تم توفير كل الأمصال والأدوية العلاجية اللازمة بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات لمواجهة أى حالات مرضية طارئة خلال تلك الفترة، فضلاً إلى إعلانها حالة الطوارئ خلال تلك الفترة فى ظل استمرار سقوط الأمطار واجتياح الرياح والعواصف الترابية، مضيفًا بأنه تم توفير فريق انتشار سريع للتحرك فورًا لمواجهة أى حالات طارئة خلال الأيام الثلاث التى أعلن خلالها حالة الطوارئ.

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