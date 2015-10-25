أخبار عاجلة

بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل الصحة بأسوان: إصابة 31 بلدغات العقارب بسبب إقامتهم فى مناطق جبلية

Google+ Print
وكيل الصحة بأسوان: إصابة 31 بلدغات العقارب بسبب إقامتهم فى مناطق جبلية وكيل الصحة بأسوان: إصابة 31 بلدغات العقارب بسبب إقامتهم فى مناطق جبلية
تعرض 31 شخصًا من المواطنين بمحافظة أسوان، للدغات عقارب بسبب إقامتهم فى مناطق جبلية فى مختلف مراكز المحافظة.

وصرح الدكتور إيهاب حنفى، مدير عام مديرية الصحة بأسوان، بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات وإعطاؤها الأدوية والأمصال الطبية، وأنه تم خروجها فور تحسن حالتها الصحية، لافتًا إلى أن مديرية الشئون الصحية بأسوان كانت قد أعلنت منذ 3 أيام حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة، إلى أنه تم توفير كل الأمصال والأدوية العلاجية اللازمة بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات لمواجهة أى حالات مرضية طارئة خلال تلك الفترة، فضلاً إلى إعلانها حالة الطوارئ خلال تلك الفترة فى ظل استمرار سقوط الأمطار واجتياح الرياح والعواصف الترابية، مضيفًا بأنه تم توفير فريق انتشار سريع للتحرك فورًا لمواجهة أى حالات طارئة خلال الأيام الثلاث التى أعلن خلالها حالة الطوارئ.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365