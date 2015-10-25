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نشرة ONA| تامر أمين مذيعًا الخميس.. وفيفي عبده ترفض سؤال عن” عز وزينة” .. وغادة والي تعتذر

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نشرة ONA | تامر أمين مذيعاً الخميس.. فيفي عبده ترفض سؤال عن" عز وزينة".. بث مشترك بين التلفزيون المصري والكويتي

نشرة ONA | تامر أمين مذيعاً الخميس.. فيفي عبده ترفض سؤال عن” عز وزينة”.. بث مشترك بين التلفزيون المصري والكويتي

كتبت: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا  نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يظهر الإعلامي تامر أمين، ضيفاً، يوم الأثنين المقبل، مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج ” الحياة اليوم”، ثم يظهر الخميس كمقدم لأولي حلقات مشاركته في البرنامج.. للمزيد

 

 

تامر أمين

تامر أمين

 

رفضت الفنانة فيفي عبده في حوارها مع راغدة شلهوب علي شاشة الحياة، الإجابة علي سؤال في حال كونها منتجة لمن تختار إنتاج أعمال هل للفنان أحمد عز أم الفنانة زينة.. للمزيد

فيفي عبده مع راغدة شلهوب في برنامجها 100 سؤال

فيفي عبده مع راغدة شلهوب في برنامجها 100 سؤال

 

اعتذرت دكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي عن لقائها اليوم في برنامج ” بوضوح” مع الإعلامي عمرو الليثي علي شاشة الحياة بسبب أزمة الإسكندرية.. للمزيد

الدكتور غادة والي

الدكتور غادة والي

 

الفنان سعد لمجرد صاحب الأغنية الشهيرة ” أنت لمعلم”، ضيف البرايم الثالث من برنامج ستار أكاديمي علي شاشة “سي بي سي، الجمعة المقبلة..للمزيد

سعد لمجرد

سعد لمجرد

شركة «راديو النيل» تنظم احتفالية الأربعاء المقبل؛ لتكريم مذيعي محطات هيتس وميجا ونغم اف ام ، تامر عادل، ومحمد فهمي، وبسنت بكر وشيماء السباعي علي التوالي، لفوزهم بجوائز الإبداع من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام.. للمزيد
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شركة راديو النيل

شركة راديو النيل

 

قناة النايل دراما تعرض مسلسلاً جديداً ” حب لايموت”، المسلسل من بطولة الفنان محمد رياض.. للمزيد 

 

مسلسل حب لايموت

مسلسل حب لايموت

 

التلفزيون المصري والكويتي يتفقان علي بث مشترك بينهم، كما أهدي طلال السبيعي مدير قناة العربي بتليفزيون دولة الكويت، مجموعة من الأشرطة التي تحمل برامج وثائقية عن مظاهر الحياة في الكويت لتذاع عبر القنوات التليفزيونية المصرية .. للمزيد

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

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