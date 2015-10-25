نشرة ONA| تامر أمين مذيعًا الخميس.. وفيفي عبده ترفض سؤال عن” عز وزينة” .. وغادة والي تعتذر

كتبت: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يظهر الإعلامي تامر أمين، ضيفاً، يوم الأثنين المقبل، مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج ” الحياة اليوم”، ثم يظهر الخميس كمقدم لأولي حلقات مشاركته في البرنامج.. للمزيد

رفضت الفنانة فيفي عبده في حوارها مع راغدة شلهوب علي شاشة الحياة، الإجابة علي سؤال في حال كونها منتجة لمن تختار إنتاج أعمال هل للفنان أحمد عز أم الفنانة زينة.. للمزيد

اعتذرت دكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي عن لقائها اليوم في برنامج ” بوضوح” مع الإعلامي عمرو الليثي علي شاشة الحياة بسبب أزمة الإسكندرية.. للمزيد

الفنان سعد لمجرد صاحب الأغنية الشهيرة ” أنت لمعلم”، ضيف البرايم الثالث من برنامج ستار أكاديمي علي شاشة “سي بي سي، الجمعة المقبلة..للمزيد

شركة «راديو النيل» تنظم احتفالية الأربعاء المقبل؛ لتكريم مذيعي محطات هيتس وميجا ونغم اف ام ، تامر عادل، ومحمد فهمي، وبسنت بكر وشيماء السباعي علي التوالي، لفوزهم بجوائز الإبداع من مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام.. للمزيد

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قناة النايل دراما تعرض مسلسلاً جديداً ” حب لايموت”، المسلسل من بطولة الفنان محمد رياض.. للمزيد

التلفزيون المصري والكويتي يتفقان علي بث مشترك بينهم، كما أهدي طلال السبيعي مدير قناة العربي بتليفزيون دولة الكويت، مجموعة من الأشرطة التي تحمل برامج وثائقية عن مظاهر الحياة في الكويت لتذاع عبر القنوات التليفزيونية المصرية .. للمزيد