نصائح لحماية طفلك من نزلات البرد أثناء ذهابه للمدرسة أهمها الجاكت القطن

تساهم التغيرات المناخية المفاجئة فى تعرض الأطفال للإصابة بالكثير من الأضرار الصحية التى نلاحظها مثل ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل والإصابة بنزلات البرد وغيرها خاصة مع موسم المدارس ونزول الأطفال مبكرا فى الجو المتقلب.>تقول الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى ، إن فرص إصابة الأطفال بأدوار البرد والإنفلونزا تزيد بسبب التغيرات المناخية المفاجئة التى تسبب ظهور بعض الأعراض مثل ارتفاع درجات حرارة الطفل وإصابته بالسعال أو الرشح.

وتستكمل د. نهى قائلة " الانتقال بين الفصول يساهم فى زيادة انتشار الفيروسات والميكروبات التى تعد من أكثر العوامل المسببة لإصابة الطفل بأدوار الإنفلونزا".

أهم الارشادات التى يجب على الأم مراعاتها لحماية طفلها من أدوار البرد فى يومه الدراسى :

>لذلك تنصح د. نهى قائلة " يجب على الأمهات مراعاة بعض النصائح والإرشادات الضرورية لحماية طفلها من التعرض لمشاكل صحية أثناء ذهابه للمدرسة وأهمها":

>1)اهتمام الأم بارتداء طفلها جاكيت من النوع القطنى وليس من الأصواف قبل الذهاب إلى المدرسة.

>2)الاهتمام بأن يتناول الطفل كوبا من المياه قبل الخروج للمدرسة.

>3)فتح نوافذ المنزل بالتدريج لتهيئة جسم الطفل لحالة الطقس.

>4) توعية الطفل بأنه فى حال دفء الجو بتوقيت الظهيرة يقوم بخلع الجاكيت قبل أن يعرق جسمه.