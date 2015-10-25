مع تقلبات الجو المناعة محتاجة زقة.. أطعمة ومشروبات تحميك من العدوى

المناعة محتاجة زقة، جملة بدأ بها الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء حديثه، والذى أكد أن المناعة لابد من تدعيمها وتعزيزها طوال العام، كى تصمد مناعة الجسم أمام مواسم العدوى والأمراض، ولعل أهم تلك المواسم هو فصل الشتاء.

وتابع الدكتور مروان حديثه مؤكدا أن بعض الأطعمة والمشروبات كفيلة بتعزيز مناعى لدفاعات الجسم، وهى أفضل بدون مقارنة من الأدوية والعقاقير المدعمة للمناعة، والفيتامينات فى شكل أقراص، إلا فى حالة الضرورة التى يحددها الأطباء لحالات بعينها تعانى من نقص حاد بعنصر أو فيتامين معين.

>وقدم الدكتور مروان مجموعة من أهم المشروبات والأغذية المفيدة والمعززة للمناعة:>- على عكس المعتقد فالمأكولات البحرية والأسماك تعزز المناعة.>- الخضراوات الورقية بأنواعها أهمها على الإطلاق البقدونس والخس.>- تناول الثوم والبصل نيئا أو مطبوخا أو مسلوقا من أهم الأطعمة لتعزيز مناعة الجسم.>- الفاكهة بأنواعها تحتوى على كم هائل من السعرات الحرارية والفيتامينات المنوعة، والتى تمد الجسم بما ينقصه منها، وتعزز المناعة.>- عصير الليمون الصباحى مشروب المناعة المميز.>- مشروب العسل المضاف لمياه دافئة صباحا كوب تعزيز المناعة الممتاز.>- تناول الكبدة يساعد على تعزيز المناعة.>- ملعقة العسل الصباحية مضاف إليه بضع حبات حبة البركة بانتظام يعزز المناعة بشدة.>- الزنجبيل كمشروب دافئ، وكذا بإضافته إلى الطعام يعزز النشاط والمناعة.