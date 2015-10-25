أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اللعب له أصول.. 6 شروط التزم بها وأنت بتختار لعبة طفلك

Google+ Print
اللعب له أصول.. 6 شروط التزم بها وأنت بتختار لعبة طفلك اللعب له أصول.. 6 شروط التزم بها وأنت بتختار لعبة طفلك
اللعبة أهم وسيلة لتربية الأطفال، على الرغم من جهل البعض بأهميتها، إلا أنها تمثل عاملا رئيسيا فى تربية الطفل وتطوير مهاراته العقلية والاجتماعية والسلوكية.

فى السطور التالية يقدم أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أهم النصائح التى يجب الانتباه لها عند انتقاء لعبة الطفل تحت ثلاثة أعوام وهى:

- تأكد من أن الألوان التى تحتويها اللعبة ثابتة وغير قابلة للانتزاع وآمنة على صحة الأطفال حتى لا يتعرض الطفل للإصابة بالتسمم.

- انتقى الألعاب الكبيرة أو تلك التى يزيد حجمها عن حجم فم الطفل حتى لا يتمكن من ابتلاعها أو تسببها فى اختناقه.

- ابتعد عن الألعاب القابلة للكسر .

- انتقى الألعاب التى تساعد على تنمية مستوى ذكائه كالأحجية والمكعبات الملونة.

- امنحه لعبة على شكل كائن حى كالحيوانات أو العرائس فتلك اللعب تساهم فى تنمية مهاراته الاجتماعية.

- احرص على تقديم كتاب يحوى صورا ملونة وأشكالا مجسمة فتلك الكتب تعمل على تنمية خيال الطفل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365