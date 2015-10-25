اللعب له أصول.. 6 شروط التزم بها وأنت بتختار لعبة طفلك

اللعبة أهم وسيلة لتربية الأطفال، على الرغم من جهل البعض بأهميتها، إلا أنها تمثل عاملا رئيسيا فى تربية الطفل وتطوير مهاراته العقلية والاجتماعية والسلوكية.إعلان - Ads إعلان - Ads
فى السطور التالية يقدم أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أهم النصائح التى يجب الانتباه لها عند انتقاء لعبة الطفل تحت ثلاثة أعوام وهى:
- تأكد من أن الألوان التى تحتويها اللعبة ثابتة وغير قابلة للانتزاع وآمنة على صحة الأطفال حتى لا يتعرض الطفل للإصابة بالتسمم.
- انتقى الألعاب الكبيرة أو تلك التى يزيد حجمها عن حجم فم الطفل حتى لا يتمكن من ابتلاعها أو تسببها فى اختناقه.
- ابتعد عن الألعاب القابلة للكسر .
- انتقى الألعاب التى تساعد على تنمية مستوى ذكائه كالأحجية والمكعبات الملونة.
- امنحه لعبة على شكل كائن حى كالحيوانات أو العرائس فتلك اللعب تساهم فى تنمية مهاراته الاجتماعية.
- احرص على تقديم كتاب يحوى صورا ملونة وأشكالا مجسمة فتلك الكتب تعمل على تنمية خيال الطفل .