بالفيديو - صلاح يسجل ويطرد أمام فيورنتينا ويقود روما لصدارة الكالتشيو

لفت محمد صلاح نجم روما كل الأنظار في فوز فريقه على ناديه السابق فيورنتينا 2-1 يوم الاحد.

وحل روما ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وبدأ صلاح اللقاء بشكل أساسي في ظل التهديدات باستقبال عدائي من جماهير فريقه السابق فيورنتينا، وبالفعل كانت الجماهير تهاجمه بصافرات الاستهجان مع كل لمسة.

صلاح أسكت الجميع في الملعب بهدف رائع سجله في الدقيقة السابعة من تسديدة ماكرة من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف جيرفينيو الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد سباق سرعة مع صلاح.

وفي الدقيقة 88 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب تشيلسي السابق فاعترض صلاح على القرار فأشهر صفراء أخرى ليتم طرده.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل خوما بوباكر هدف الفيولا الوحيد.

وتصدر روما جدول الكالتشيو بهذا الفوز برصيد 20 نقطة، متفوقا على إنتر وفيورنتينا بنقطتين.

شاهد هدف صلاح من هنا

شاهد لقطة طرد صلاح من هنا