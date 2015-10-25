هيفاء وهبي أصغر بـ 10 سنوات... اكتشفي كيف؟

اشتهرت هيفاء وهبي بأنوثتها اللافتة وبجاذبيتها المميزة. كما أنّها تدرك تماماً كيفية اختيار الأساليب الجمالية المناسبة لها. وهي غالباً ما تعتمد صيحات جديدة تفاجئ الجمهور، وسرعان ما تصبح اتّجاهاً جمالياً يلتزم به محبّوها كما ناقدوها.

وها هي هيفاء وهبي تنشر على استقرامها الخاص صورة قريبة لوجهها، بمكياج مُتقن جدّاً أبرز جمال وجهها بشكل جعلها تبدو أصغر بـ 10 سنوات:

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ما هو الجديد في مكياج هيفاء وهبي؟

أوّلاً، غالباً ما كانت هيفاء وهبي تستخدم الظلال الداكن بكثافة فوق عينيها، ما يجعلهما تبدوان صغيرتين، إلا أنّها في هذه الصورة أطلت بالسموكي الناعم فوق العين، مع القليل من الظلال الداكنة. واستخدمت تدرّجات اللون الزهري الفاتح جدّاً تحت الحاجب، ما سحب عينها بشكل طبيعي ومنحها نظرة طفولية. إضافة إلى الرموش الكثيفة جدّاً التي تكبّر العين وتحقق شكل " عين الدمية".



واكتملت قوة مكياج هيفاء مع أحمر الشفاه الدراماتيكي باللون البنفسجي الداكن، الذي رسم شفتيها. وهذا اللون هو من آخر صيحات الموضة، ويمكنك أن تجدي منه في أغلبية العلامات التجارية ، من الغلوس إلى الناشف.

كلما كبرت هيفاء وهبي، كلما بدت أصغر سنّاً وزاد جمالها. إذا كنت تريدين استخدام المكياج بشكل يجعلك أصغر في السن، تابعي طرق هيفاء وهبي.



إليك بالصور آخر اطلالاتها بأجدد الصيحات الجماليّة.

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